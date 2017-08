Guia rápido de buquês: diferenças entre os 4 principais modelos

O buquê é o acessório mais importante da noiva – precedido apenas pela aliança, é claro. E, por isso, merece planejamento em sua criação.

Muitas noivas ainda pensam que o buquê deve ser feito com as mesmas flores da decoração ou seguindo as mesmas cores. No entanto, este arranjo de flores deve ser entendido como um acessório para complementar o vestido. Portanto, deve destacar-se do conjunto da decoração harmonizando perfeitamente com o look da noiva.

Dito isto, listamos os 4 principais tipos para te ajudar a escolher um buquê para chamar de seu :

O buquê arredondado ainda é o preferido pelas noivas. Com visual “bolinha”, ele pode ser composto por um único tipo de flor ou um mix, mas sempre prezando pelo alinhamento do conjunto. Combina bem com todo tipo de vestido. Um clássico é um clássico.

O formato braçada leva este nome porque o maço de flores com caules longos precisa ser carregado nos braços. É uma opção interessante para quem busca um buquê moderno e diferente, sem abrir mão da sofisticação. Normalmente é utilizado por noivas mais altas.

Os buquês assimétricos unem diferentes tipos de flores em um mix sem formato específico. Não pense, no entanto, que este modelo pode ser feito sem planejamento. É preciso escolher as flores com cuidado, levando em consideração seus formatos e tonalidades, a fim de criar um acessório harmônico e elegante.

O buquê cascata traz ao visual da noiva uma proposta mais clássica e sofisticada. Normalmente usado em casamento noturnos, ele combina bem com vestidos mais fechados, com mangas, e modelagem fluida. O formato triangular alonga a silhueta. A noiva deve calcular o comprimento da cascata levando em conta sua própria altura.