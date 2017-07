Fotos divertidas que mostram porque não deixar os filhos sozinhos

Conviver com crianças é quase sempre uma alegria – e também uma surpresa. Elas, que têm muita energia para gastar, estão na constante procura de algo divertido para fazer. Porém, já que na brincadeira vale quase tudo, o que pode ser um momento de farra para os pequenos, para os pais pode se transformar em desespero.

Separamos algumas fotos de situações que, se você é mãe, tem grandes chances de passar por algo parecido. Se inspire no bom humor desses pais que, apesar do choque, compartilharam esses momentos!

Banho demais

Imagina chegar no banheiro e se deparar com esse tanto de espuma no banheiro! A questão maior é: será que eles se limparam direitinho?

Presilhas inusitadas

Provavelmente ela já estava cansada de usar as mesmas presilhas de sempre e decidiu inovar!

Gato fashion

Talvez maquiar as bonecas tenha perdido a graça, afinal, elas não se mexem! E talvez (só talvez) esse gato tenha ficado um pouco bravo.

Creme corporal com sabor

Se for para comer Nutella e não se lambuzar inteiro, então, é melhor nem comer!

Roupas modernas

Se você parar para pensar, os absorventes são realmente ótimos para ser usados como roupa: por conta da cola, você pode montar o look do jeito que quiser e o algodão branquinho dá uma textura interessante.

Mais frescor

Não é segredo que um talquinho depois do banho, além do cheiro suave e gostoso, traz um frescor para a pele. Mas só para a pele mesmo porque tirar esse pó do tecido deve ser uma trabalheira só!

Bolsos partidos

Sabe quando você ensina a criança a recortar certinho em cima da linha? Acho que essa menina aprendeu bem demais…

Nova tendência

Usar as canetinhas para colorir só o papel é coisa do passado. Agora, a nova moda é fazer pinturas no rosto! Basta soltar a imaginação – e usar uma caneta com tinta que saia com água, claro.

Versão míni

Um objeto que tem água, a mesma cor e quase o mesmo formato de uma banheira só pode ser… Uma míni banheira! Enquanto o mais velho usa a maior, o pequeno fica com a versão adaptada.

Olha o furacão

Uma bagunça de brinquedos na sala é supernormal quando se tem crianças em casa, mas o que causou espanto foi o sofá que está virado para a parede… Como?

Uma mordida não mata ninguém

Não dá para negar que esses tabletes de manteiga realmente se parecem com picolés sem palito!

Novo acabamento

Será que essa criança ouviu os pais discutindo uma reforma ou pintura nova na casa e resolveu fazer uma surpresa para eles?

Liberdade de escolha

Essa criança com certeza não sabia o que queria vestir e resolveu provar todas as roupas que estavam no armário. E por que não pagar um descanso depois de toda essa trabalheira?

Mais fofo

Esses pequenos não deveriam estar se sentindo confortáveis sentados no chão duro e o sofá parecia comum demais. A espuma que tem nele, no entanto, é ótima para resolver esse impasse!

Já é Halloween

Acho que essa bebê anda assistindo a muitos filmes americanos que se passam em época de Halloween. De que outra maneira ela aprenderia que jogar rolos de papel higiênico pela casa é uma travessura?

