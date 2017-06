Festa Mulher Maravilha: Desperte a heroina que há na sua filha!

O filme Mulher-Maravilha estreou no Brasil nesta semana e já confirmou as expectativas de que seria um sucesso. Segundo a ComScore, empresa especializada em acompanhar a bilheteria, o longa, dirigido pela americana Patty Jenkins e estrelado pela israelense Gal Gadot, foi o mais visto nos cinemas do país em seu primeiro dia em cartaz. Se a heroina da DC Comics já era um forte personagem para festas de aniversário, após a estreia do filme podemos esperar muitas festinhas inspiradas na guerreira.

Ainda bem! Em tempos em que a conscientização da necessidade de quebrar os estereótipos impostos às crianças se fortalece entre os pais, uma heroina como Diana desbanca as princesas submissas e torna-se um símbolo de empoderamento. Forte e independente, a Mulher Maravilha não precisa ser salva. Pelo contrário, é ela que assume a missão de salvar o mundo.

Para quem pretende aderir ao tema sensação do momento, redes como o Pinterest estão recheadas de boas ideias.

––A cartela de cores da festa tradicionalmente mescla tons de vermelho, azul e amarelo. A identidade visual vibrante e alegre é perfeita para o tema. Logo, é melhor evitar os tons pastel.

Os itens de papelaria são fundamentais na composição deste tema em especial, uma vez que a personagem faz parte de uma história em quadrinhos. Invista em uma papelaria versátil e diversificada, usando os enfeites dos doces e as caixinhas para dar à mesa um visual mais dinâmico.

O emblema da heroina e as iniciais da aniversariante são as opções mais clássicas de estampa para a papelaria, mas nem de longe são as únicas. Balões representando as interjeições típicas das histórias em quadrinhos também podem ser usados.

É interessante apostar também em uma ilustração da própria aniversariante, afinal, ela é a personagem da festa.

Até os aperitivos e docinhos mais comuns podem ser repaginados para combinar com o tema. O segredo está no uso de embalagens personalizadas e escolha de doces que remetam, de alguma forma, aos elementos dos quadrinhos.