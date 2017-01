Festa infantil:3 coisas que você deve saber sobre doces decorados

A escolha dos doces é a cereja do bolo de qualquer festa. Uma mesa com várias opções criativas de docinhos atrai os olhares, deixa os convidados com água na boca e ainda garante fotos muito mais bonitas do momento do parabéns. Mas antes de sair encomendando todos os docinhos decorados que você viu no Pinterest, vale a pena anotar as dicas de uma especialista.

1. Eles não precisam ser maioria na mesa do bolo

Os doces especiais servem para criar um destaque na mesa, então seja inteligente ao administrar seu investimento. “Não é necessário ter uma grande quantidade de doces decorados na mesa, porque tudo que parece um exagero acaba ficando feio, poluído. Invista em dois ou três tipos de decorados na mesa. Isto já é suficiente para criar um efeito interessante”, explica a confeiteira Daniela Pais, da Divinos Doces Comemorações. O segredo está em mesclar os doces especiais a opções simples de enrolados, doces no copinho e caixinhas personalizadas recheadas com guloseimas.

2. Não hesite ao investir em um bom confeiteiro

O ditado “o barato pode sair caro” cabe bem no universo da organização de festas. Além da habilidade do confeiteiro, os produtos utilizados por ele são essenciais para que o resultado sejam docinhos perfeitos. O visual obtido com a pasta americana ou pasta de leite Ninho depende muito da qualidade dos produtos utilizados e, às vezes, a economia pode interferir diretamente no resultado final. Por isso, é importante investir em profissionais que trabalhem com produtos de qualidade e que dominem as técnicas.

3. A aparência é importante, mas priorize o sabor

O visual dos doces conta – e muito – para a composição de uma mesa do bolo bonita, mas jamais despreze o sabor. “É um grande engano pensar que basta o doce ser bonito. Ele precisam ser gostosos, bem recheados e com massa fofinha. O doce tem que ser lindo aos olhos e delicioso ao paladar. Antigamente, os bolos com pasta americana costumavam ser muito secos e isso gerou uma impressão ruim. Hoje, as técnicas evoluíram e os doces e bolos decorados com pasta americana são deliciosos quando bem feitos”, explicou a cake designer.