Festa infantil: Topper de papel dá mais charme ao bolo

Os toppers vieram para ficar. Começaram conquistando os docinhos enrolados e cupcakes e agora já dominaram os bolos de aniversário.

Em forma de personagens, faixas com dizeres ou formas clássicas, como corações e estrelas, eles dividem espaço com a vela de aniversário, trazendo mais cor ao momento do parabéns.

A proposta é investir em materiais e técnicas de scrapbook que possam ser usados para criar bandeirolas personalizadas para o tema da festa.

Ingrid Camargo, da Ingrid Lembranças Personalizadas, explica porque os toppers de bolo estão em alta. “O topper de papel para o bolo veio para ficar e a cada dia mais faz sucesso. A vantagem é que ele combina com todo tipo de tema e ainda é um personalizado bonito, barato e de fácil uso”, detalhou a especialista em papelaria de festa.

Os toppers podem também ajudar a compor um verdadeiro cenário no bolo. Uma tendência para festas na próxima temporada é o uso de múltiplos toppers. “É importante escolher bem os enfeites de papel que serão colocados no bolo. Para usar vários toppers sem deixar o visual poluído é importante fazer apostas certas: um com o nome do aniversariante, a idade e algumas opções com um ou dois personagens”, afirmou Ingrid.