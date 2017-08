Festa infantil: Todo o charme das celebrações íntimas

Apesar de todo o conforto e praticidade que são oferecidos pelos buffets, verdade seja dita: nem sempre os pacotes de serviços vendidos pelos espaços especializados em festas acolhem o tipo de projeto que a família idealizou.

Os motivos que têm levado um número crescente de pais a trocar as festas em buffets por comemorações menores envolvem muito mais do que a questão financeira. Música alta, brinquedos eletrônicos, horários e cardápios engessados podem tirar da festa o toque de personalidade, transformando-a em uma comemoração massificada.

Com alguns cuidados, realizar a festa em casa pode ser uma experiência marcante para o aniversariante de celebração da própria família. Algumas dicas para transformar sua festa em casa em um evento único:

1. Dispense o aluguel de mobiliário e utilize os móveis da família

Um dos meios mais simples de personalizar a decoração da festa é utilizar os móveis da casa de forma criativa. Assim, cada detalhe da comemoração representará, de alguma forma, um pouco da história da própria família. Garimpe entre familiares peças marcantes que possam ajudar na composição da mesa do bolo. Podem ser porta-retratos antigos ou brinquedos que estão na família há muito tempo. A escrivaninha antiga pode servir como suporte para doces e bebidas. Já o aparador pode ser usado como mesa de encerramento, com café e tortinhas.

2. Troque as mesas pequenas por mesas comunitárias

Em buffets é comum que os convidados se dividam em grupos menores, definidos de acordo com as afinidades. Em festas realizadas em casa, por sua vez, é possível evitar essa divisão aderindo às mesas comunitárias. Por reunir apenas grupos naturalmente entrosados, as festas mais íntimas não contam com as famosas panelinhas. Por isso, aposte em mesas maiores, que agrupem toda a família e priorizem as boas conversas.

3. Elabore um cardápio personalizado

O melhor de uma festa familiar é a possibilidade de pensar em pratos que combinem com o estilo de vida e paladar dos convidados. Não tenha receio de incluir as iguarias famosas entre a família, valorizando o tempero das pessoas queridas. Envolva toda a família no preparo dos pratos e aproveite este momento para incluir o aniversariante.

4. Envolva o aniversariante

A lembrança da família reunida ajudando a preparar docinhos para a festa faz parte das memórias da infância de muitos pais que hoje querem proporcionar aos filhos experiências semelhantes. Não prive seu filho das escolhas de cada detalhe da festa e da oportunidade de colocar a mão na massa. São estes momentos que ficarão na memória dele!