Festa infantil: O inverno como tema de decoração

O inverno 2017 teve início na última quarta-feira (21). E para os pequenos que fazem aniversário nesta época do ano a estação mais fria do ano pode ser uma boa fonte de inspiração para comemorações criativas – marcada por muito chocolate quente e caldinhos de entrada.

Por conter características mais acentuadas da estação, normalmente o retrato de inverno escolhido pelos pais se baseia no hemisfério norte ou nos polos.

Grande aliada na personalização de doces, a pasta americana pode ser usada para reproduzir nos doces e no bolo os principais elementos do tema: flocos de neve, luvas e gorrinhos, bonecos de neve… O branco e o azul normalmente são as cores escolhidas para a decoração, mas saiba que elas não são as únicas opções. É possível compor cenários bem interessantes usando pinceladas de tons pasteis.

Os pequenos detalhes fazem a diferença, pois atraem o olhar e conquistam pela delicadeza e simplicidade. Uma ideia fofa é agasalhar garrafinhas, recipientes e talheres.

Um dos segredos para uma festa inesquecível é fazer com que, logo na entrada, os convidados sejam envolvidos pela temática escolhida para o evento. Uma maneira simples de trabalhar o conceito de uma primeira impressão de impacto é criando uma cortina de neve falsa na porta principal. O efeito também pode ser usado para decorar o teto e as parede próximas à mesa do bolo.

Como mimo, ofereça aos pequenos mantas personalizadas. Só não estranhe se no fim da festa, depois de comer e brincar, algumas crianças as usarem para dormir no sofá.