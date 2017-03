Festa infantil: Bastidores de bordado dão toque retrô à decoração

Os detalhes artesanais nunca estiveram tão em alta. Não bastasse o toque de exclusividade de uma peça feita à mão, os enfeites preparados pela própria família do aniversariante expressam também o carinho e amor que foram empenhados na organização do evento.

Os bastidores de bordado surgem como opção prática e econômica de acessórios para decorar o painel da mesa do bolo.

Vendidos em armarinhos e lojas de materiais de costura, os círculos da madeira custam a partir de R$8 e são encontrados em diferentes opções de tamanhos. Eles podem ser forrados com tecidos coloridos, bordados com o nome do aniversariante ou receber apliques com personagens do tema. Vale ressaltar que o efeito só fica interessante quando há boa composição visual. Sendo assim, invista em um mix de estampas harmonioso e trabalhe com variações de tamanho, para dar mais dinamismo ao painel.

Os bastidores dão ao visual da festa aquele ar de “enfeite feito pela vovó” e são perfeitos para decorações com proposta visual retrô. Eles podem ser pendurados por fitas, formando uma espécie de cortina, ou podem ser presos diretamente na parede para formar o painel da mesa do bolo.