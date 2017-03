Festa infantil: A Bela e a Fera é o tema da vez. Inpire-se!

Lançado a uma semana, o live-action de A Bela e a Fera já é um sucesso de bilheteria, com arrecadação de US$ 170 milhões no fim de semana de estreia (17 a 19 de março). E com o resgate de um dos contos clássicos mais famosos da Disney, é provável que a temporada de festas com tema A Bela e a Fera dure até o próximo ano.

Esta febre é compreensível. Afinal, as crianças ficam tão envolvidas com a narrativa que pouco tempo depois que um live-action é lançado, o posto de princesa preferida passa a ser ocupado pela protagonista da vez. E a Bela está com tudo! Sua paixão por leitura, sua coragem e principalmente sua habilidade de enxergar além das aparências a tornam uma personagem e tanto para tema de festa. Inspire-se!

Invista em um fundo criativo para a mesa do bolo. Ele pode reproduzir ambientes marcantes do castelo, como a biblioteca, o salão de baile e até os jardins. O importante é que todo o décor da mesa harmonize com o cenário escolhido. Se optar pela biblioteca, por exemplo, use os livros como suportes para doces e abuse da pasta americana para fazer miniaturas comestíveis de grandes obras literárias. Já se a escolha for o jardim, capriche no uso de arranjos naturais.

As xícaras também não podem ficar fora da decoração. Com canetas coloridas, desenhe olhinhos e bocas nas xícaras e use-as para servir doces e bebidas.