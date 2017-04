Festa infantil: 5 truques de mestre para baratear a decoração

Quem gosta de fazer festa para os filhos sabe bem: o orçamento dificilmente se mantém intacto até a data do evento. Os gastos normalmente ultrapassam o previsto e se torna preciso adaptar algumas ideias do projeto. Pensando nisso, listamos 5 truques que podem ajudar a compor uma decoração digna de Pinterest. E o melhor: gastando pouco!

1. Muro inglês de tecido

Conhecido como muro inglês, os grandes paineis com vegetação falsa estão entre os itens preferidos dos pais quando o assunto é a escolha de um fundo para a mesa do bolo. O aluguel do item, no entanto, pode ser um pouco salgado e nem sempre cabe no orçamento previsto para a comemoração. Pensando nisso, muitas festeiras famosas já aderiram ao uso de tecidos estampados para criar o mesmo efeito em comemorações menores. A maior vantagem está na praticidade: o tecido pode ser preso diretamente na parede ou em uma estrutura de ferro e, após a festa, basta retirar, dobrar e guardar para a próxima.

A Enrolados Tecidos vende com exclusividade um jacquard estampado com folhas de ficus. Voltado para o mercado de festas, o tecido de alta qualidade tem largura de 2,8m, possibilitando que seja usado em paineis sem emendas. O metro custa a partir de R$39,90.

2. Mesa cavalete

Usando apenas uma folha de porta e dois cavaletes você pode montar uma mesa de festa moderna para o próximo aniversário. Seguindo a tendência de decorações mais clean, é interessante deixar a estrutura à mostra, sem toalhas. O resultado combina bem com festas descontraídas e com temática mais rústica.

3. Brinquedos do próprio aniversariante

Substitua as pelúcias, bonecos de feltro e enfeites e alugados por peças que já fazem parte da história do aniversariante. Os brinquedos preferidos, os cadernos de desenho e a bicicleta antiga podem se tornar acessórios de grande impacto visual. Além de gerar economia, a ideia ainda agrega mais personalidade à decoração, celebrando a própria infância.

4. Enfeites de papel

Para alegria dos pais festeiros, os enfeites de papel nunca estiveram tão em alta! Sejam eles pompons, flores gigantes ou papelaria personalizada para doces, é fato que mesmo gastando pouco é possível criar detalhes incríveis na decoração.

5. Usar móveis de casa

As festas em casa que envolviam toda a família nos preparativos fazem parte das lembranças de infância de muitos pais. E, por isso, cresce a cada ano o número de famílias que preferem comemorar o aniversário dos filhos com reuniões mais intimistas.

Seguindo esta tendência é possível dispensar o aluguel de mobiliário e utilizar os itens de decoração da casa como suporte para doces, lembranças e até mesmo o bolo. O uso do mobiliário familiar traz uma economia expressiva ao projeto do evento e dá mais personalidade ao décor. Veja aqui como reaproveitar as peças de forma criativa.