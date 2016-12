Festa infantil: 5 temas que bombaram em 2016 e continuam em alta

Enquanto alguns temas de festa infantil parecem não sair nunca de moda, como circo, fazendinha e fundo do mar, outros despontam a cada ano como o tema da vez. Para te inspirar na escolha do próximo aniversário listamos os 5 temas que mais fizeram sucesso em 2016.

Mickey vintage

O camundongo mais famoso do mundo é uma opção de tema de nunca cai em desuso, mas a tendência para o próximo ano é o uso do personagem nos traços das décadas passadas. A versão vintage rende decorações mais sofisticadas e criativas.

Festas sazonais

Abandone de vez o preconceito com as festas sazonais e explore-as como tema do próximo aniversário do seu filho. Páscoa, Natal e festa junina são algumas opções de temas que, quando explorados com criatividade, podem render comemorações únicas.

Festa do pijama





Esqueça aquela ideia de festinha do pijama onde todo mundo se reúne no sofá para assistir televisão até tarde. As novas festas do pijama possuem tendas personalizadas, mesas de doces decorados e mimos para os convidados.

Turma da Mônica



Os gibis da Turma da Mônica marcaram a infância de muitos de nós. E não é de se estranhar que os personagens de Mauricio de Sousa atravessaram gerações e agora retornam como tema de festas.

Aquarela

Seguindo a tendência de trocar temas com personagens por propostas de festas mais lúdicas, muitos pais têm apostado no tema aquarela. A ideia é estimular o lado artístico e criativo das crianças através de oficinas educativas.