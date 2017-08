Festa infantil: 5 opções de oficinas culinárias para os pequenos

Inserir atividades na programação de uma festa de aniversário é uma das maneiras mais simples de garantir que os convidados – especialmente as crianças – se ocupem durante todo o evento e a festa não caía no tédio. Se essas atividades forem educativas, melhor ainda! Algumas famílias ainda torcem o nariz diante da ideia de exercícios que estimulem os pequenos, mas a verdade é que é possível desenvolver oficinas criativas e muito divertidas.

Uma das propostas mais interessantes é a oficina culinária. Além de oferecer às crianças uma experiência nova, ela ainda apresenta aos pequenos novos ingredientes, com cores e sabores diferentes.

É importante ressaltar que todas as atividades exigem a presença de monitores para coordenar a oficina e garantir que ninguém se machuque. Os alimentos que necessitam de corte devem ser preparados com antecedência.

A brincadeira fica ainda mais divertida quando as crianças são totalmente imersas nesse ambiente lúdico. Pensando nisto, prepare aventais e tocas personalizadas, que já servem como lembrança da festa. Quanto às luvas, o ideal é dispensá-las, pois as atividades sensoriais são mais intensas para as crianças.

Confira algumas opções:

1. A oficina de cupcake é a queridinha entre os pais. As crianças podem ajudar na preparação do bolinho ou apenas decorar e rechear. Deixe à disposição delas diferentes confeitos e sacos de confeitar com geleias, chantilly colorido, brigadeiro ou doce de leite. Também é possível trabalhar com decorações em pasta americana. Como a técnica é um pouco mais complexa e exige uma habilidade motora mais desenvolvida, a oficina com pasta americana funciona melhor entre os maiores de 6 anos.

2. Os biscoitos também são boas alternativas. Se preferir usar uma receita de cookie com gotas de chocolate, por exemplo, o ideal é que a crianças participem de todo o processo de confecção do petisco. Já se os pais preferirem utilizar biscoitos tradicionais, de textura lisa, o ideal é montar uma atividade de decoração com glacê e confeitos. Ambas as opções sempre fazem sucesso entre os pequenos. Ofereça a eles caixinhas para levarem como lembrança os doces que prepararam.

3. Quem resiste a um bolo no pote? As crianças vão se divertir preparando a própria lembrancinha. Deixe os farelos de bolo ou discos pré-cortados à disposição dos pequenos e coordene a montagem usando recheios diferentes, confeitos coloridos ou pedacinhos de fruta.

4. As oficinas culinárias não precisam exclusivamente trabalhar apenas com doces. Os convidados podem participar de uma oficina de pizzas. Nela, as crianças aprendem como é o preparo da massa e do molho. Os pequenos também montam suas próprias pizzas – que podem ser servidas aos convidados com a indicação de quem as preparou.

5. Os pais que preferem uma proposta mais saudável podem investir na oficina de sanduíches naturais. Troque os pães de farinha branca por pães integrais e artesanais e ofereça opções diferentes de recheio. Esta pode ser uma boa oportunidade para apresentar aos pequenos opções mais saudáveis de queijos, carnes no lugar de embutidos, verduras e legumes.