Festa infantil: 4 jeitos de usar os móveis da casa na decoração

Em uma tentativa de resgate das lembranças de infância, cresce o número de pais que já trocaram o barulho e a agitação das festas em buffets infantis por comemorações mais íntimas, feitas na casa da própria família.

Seguindo esta tendência, as mesas de vários metros de comprimento vêm sendo trocadas por móveis que já fazem parte da decoração da casa. O uso do mobiliário familiar traz uma economia expressiva ao projeto do evento e dá mais personalidade ao décor. Ao reaproveitar as peças, a própria família é celebrada. E não estamos falando apenas da mesa de jantar como opção para abrigar o bolo e os doces. Veja só algumas ideias criativas:

1. As penteadeiras e cômodas antigas trazem à decoração da festa um visual retrô chique. Elas podem servir como mesa auxiliar, ou mesmo como mesa do bolo em eventos mais íntimos. O espelho pode ser decorado com frases e desenhos de acordo com o tema. Já as gavetas semi-abertas servem como suporte para doces e flores. Por conta do espelho, o ideal é construir um visual descentralizado para a disposição dos doces. Assim, o posto central, que normalmente seria ocupado pelo bolo de aniversário, agora passa a ser ocupado pelo espelho.

2. O uso mais óbvio para as estantes é, sem dúvida, acomodar as lembrancinhas. Mas esta não é a única maneira de inserir o móvel na decoração. Ornamentado com peças que remetam ao tema, fotos da família e bandejas de guloseimas, ele também pode servir como um lindo fundo para a mesa do bolo. Se for colocar doces na estante, certifique-se de que o espaço entre ela e a mesa permita a circulação, a fim de evitar que algum convidado distraído derrube o bolo.

3. Aquela mesinha de centro pode se transformar em um espaço da festa exclusivo para os pequenos. Os pais sabem bem que as crianças, envolvidas com as brincadeiras, sempre comem pouco nas festas. Por isso, é interessante criar um espaço destinado exclusivamente à elas, para motivá-las a parar de brincar, ainda que por poucos minutos, para comer. Com uma toalha bonita e almofadas coloridas, a mesa de centro da sala logo se torna uma bela mesa infantil.

4. O maior desafio de fazer uma festa em casa é conseguir dar a tantos ambientes um visual festivo. O segredo está na delicadeza dos detalhes. O sofá da sala de estar, por exemplo, pode ser decorado com almofadas personalizadas de acordo com o tema. Já o aparador pode se transformar em uma pequena ilha de guloseimas ou bebidinhas.