Festa infantil: 3 jeitos de usar fotos na decoração

Antes unanimidade nas festinhas, as retrospectivas em vídeo vêm caindo em desuso e têm sido substituídas por linhas do tempo de fotos. Decorando a mesa do bolo, as paredes ou até os centros das mesas do convidados, elas ajudam a contar a história da família e personalizam o visual do evento.

O varalzinho de fotos é uma das formas mais simples e fofas de incluir a memória familiar na decoração da festa. Ele pode ser montado no painel atrás da mesa do bolo, em uma das paredes do salão ou mesmo na porta de entrada, como uma espécie de cortina de imagens. Para dar mais charme à decoração, invista em prendedores bonitos para as fotos e outros acessórios que deixem o varal mais bonito.

Outra maneira criativa de usar as fotos na decoração é preparar uma colagem que forme a idade do aniversariante. Quanto maior ela for, melhor será o impacto no visual do ambiente.

Quem preferir usar as fotos de forma mais discreta pode inserir porta retratos na mesa principal ou nas mesas dos convidados. Espalhados entre os doces, eles ajudam a materializar a memória da família e servem como homenagem para todas as pessoas queridas que de alguma forma participaram da vida do pequeno.