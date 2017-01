Festa de irmão mais velho: Inspire-se na ideia da cantora Pink

Preparar o primeiro filho para o nascimento do irmão nunca é uma tarefa simples. A alegria de ganhar um companheiro pode se misturar com a insegurança de ter de dividir a atenção dos pais.

Pensando em transformar este momento de adaptação em uma oportunidade de aproximar os filhos, a cantora Pink organizou uma festa de irmã mais velha para a primogênita, Willow.

Congrats Big Sis! #bigsisterparty A photo posted by P!NK (@pink) on Jan 14, 2017 at 6:15pm PST

A menina ganhou um bolo decorado com a frase “Congrat Big Sis” (Parabéns Irmã Mais Velha). A casa ainda foi decorada com balões coloridos. Em imagem postada no perfil do Instagram da cantora é possível ver o entusiasmo da garotinha.

Pink é mãe de Willow Sage, de 5 anos, e Jameson Moon Hart, que nasceu no dia 26 de dezembro de 2016.

A ideia de Pink repercutiu nas rede sociais, recebendo muitos elogios do fãs pela sensibilidade ao lidar com a questão delicada. E a proposta já promete ganhar novos adeptos. Para a psicóloga Ana Maria Cerqueira, especialista em terapia infantil, envolver a criança na vida do novo membro da família e reforçar seu valor para os pais é a melhor forma de minimizar as crises de ciúme.

“A festa de irmão mais velho pode ser uma boa alternativa para mostrar ao primeiro filho que ele é uma parte importante da família e que a chegada de um irmão não altera o amor dos pais por ele. Só tome cuidado para que o foco da ocasião não se transforme em abordar as responsabilidades de um irmão mais velho. Celebre a amizade e o companheirismo que virão, sem pressões”, aconselha.