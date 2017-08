20 coisas que você pode fazer em vez de comer quando entediada

Resultados de pesquisas que relacionam hábitos alimentares com estados de humor mostram que comer quando não se está de fato com fome, especialmente alimentos não-saudáveis, é uma fuga para o sentimento de tédio.

Pessoas expostas a estímulos divertidos optam por uma refeição mais saudável, enquanto cobaias induzidas a situações tediosas escolhem alimentos com mais açúcar, sal e gordura.

Os experimentos demonstram, portanto, que a vontade de comer uma “porcaria” advém da falta de ideias melhores. Não é um desejo irrefreável de comer Doritos: é o impulso de levar alguma emoção ativa até o cérebro.

Preparamos uma lista com 22 ideias do que fazer para trazer satisfação à mente, ao corpo e à alma, sem corantes ou gordura trans:

1. Ligue para sua mãe (ou seu pai, sua amiga, alguém que vai se sentir animado – e talvez surpreso – por receber uma ligação sua).

2. Dance. Já faz um tempo que você não faz isso, não é mesmo? Na rádio, em CD, vinil, Spotify ou Youtube: o importante é dar uma chance para seu corpo brincar junto com a música. Não se preocupe, ninguém está assistindo.

3. Vá dar uma volta a pé. Seu corpo pode parecer cansado, mas dar uma volta – nem que seja no quarteirão – não vai cansá-lo mais. Pelo contrário: o ar livre refresca a mente, reenergizando o corpo.

4. Limpe uma gaveta de tralhas. Todo mundo tem uma, e provavelmente você a está evitando. Depois de alguns minutos, você terá uma gaveta organizada e uma boa dose de paz de espírito.

5. Faça exercícios que trabalham a mente, como palavras cruzadas, sudoku ou um belo quebra-cabeça. Além de preencher o tempo, atividades como essas estimulam o cérebro e podem prevenir o Alzheimer.

6. Dedique um tempo ao seu lado espiritual. Isso pode significar rezar, meditar, elevar seus pensamentos, acender uma vela ou se conectar com a natureza – o importante é tocar sua alma.

7. Comece aquela colagem em que você vem pensando há tempos.

8. Ouça um podcast de sua preferência. Ele pode te informar, te divertir ou fazer ambos, enquanto você realiza alguma outra atividade com as mãos.

9. Identifique uma causa que é importante para você e gaste um tempo pesquisando o que pode fazer para colaborar.

10. Saia para um “safári de fotos”. Isso pode ser feito no seu jardim, na sua rua, na padaria mais próxima ou em qualquer outro local. Ver o mundo por lentes é uma ótima forma de desacelerar e apreciar seu entorno.

11. Comece a aprender uma nova língua. Nunca é tarde demais. Existem aplicativos gratuitos com lições curtas para todos os níveis de conhecimento.

12. Encha uma sacola para doação. Olhe em volta e perceba itens que não estão sendo utilizados – roupas, louças, eletrônicos, cosméticos. Eles podem ser úteis para alguém. Depois de separá-los, não esmoreça e procure um local onde possa doá-los.

13. Tire suas roupas e olhe para seu corpo. Aproveite sua companhia nua. Foque nas partes de você que você ama – e torcemos para que isso signifique seu corpo inteiro.

14. Se dê um tratamento caseiro no rosto, cabelo, pés ou mãos. É uma boa hora para cuidar de si e usar os produtos que você compra.

15. Comece a planejar sua próxima viagem. Não importa se será mês que vem, ano que vem ou ainda sem data definida; nem se vai ser para a praia mais próxima, para uma cachoeira ou para a Índia. Procure as rotas, as comidas, as paisagens que você almeja. Alguns acreditam que metade da diversão da viagem é o planejamento!

16. Escreva uma carta. Qual foi a última vez que você fez isso? Em tempos de comunicação digital, instantânea e breve, letras manuscritas e enviadas por correio carregam muita singularidade e afeto.

17. Baixe as fotos do seu celular e organize em pastas no computador. Você captura momentos importantes, não os deixe ficar perdidos em rolos de câmera infinitos.

18. Se inscreva em uma corrida. Tudo tem uma primeira vez – e elas são deliciosas!

19. Releia um livro que te marcou a tempos atrás. Agora você vai curti-lo sob luzes totalmente novas.

20. Faça alguma coisa. Pode ser um crochê, uma pintura, um poema – apenas alguma coisa que não existia antes de hoje.