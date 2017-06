15 experiências incríveis para presentear no Dia dos Namorados

Presente de Dia dos Namorados não precisa ser sinônimo de caixa de bombons. É possível ir além dos mimos materiais e surpreender a pessoa amada com experiências capazes de render lembranças para a vida toda. Inspire-se em nossas sugestões e garanta dias memoráveis:

Kennzur, São Paulo

Abra um espaço em sua agenda para aproveitar uma tarde de relaxamento profundo a sós. O Kennzur oferece um Day Spa Casal de com break para chá. Entre os atrativos, estão o banho hidroterapêutic0 e a massagem clássica de 60 minutos.

Aigai SPA, São Paulo

O Aigai SPA oferece aos casais tranquilidade. Com acesso por uma entrada especialmente projetada, o My SPA é uma área privativa situada no segundo andar para atender os pombinhos simultaneamente. Depois de receber uma esfoliação e passar pela terapia de relaxamento com água, aproveite a piscina climatizada com teto retrátil, que permite relaxar a céu aberto e, ainda, enquanto aprecia uma taça de vinho.

Kurotel, em Gramado (RS)

O Kurotel – Centro Médico de Longevidade e SPA de Gramado apresenta seu novo programa: o Kur Relax. São, no mínimo, dois dias de tratamento. No sábado (10 de junho), haverá um jantar especial, com clima romântico e música ao vivo. No domingo, drinks sem álcool serão servidos ao som do piano. Para os que desejam uma experiência ainda mais especial, o spa oferece o menu casal opcional, com massagens conjuntas e banho de hidromassagem com espumante sem álcool.

Quarto para dois

Hotel Gungaporanga, Alagoas

Já pensou em acordar em um bangalô aconchegante ao lado de sua companhia favorita? No hotel Gungaporanga, em Barra de São Miguel, no Alagoas, a vista para o mar é garantida em todos os quartos e um deles conta com piscina exclusiva de borda infinita. No dia dos namorados, o pacote da Suíte Luxo (9 a 11/6) sai por R$1688 para o casal com café da manhã incluso.

Hotel Unique, São Paulo

No dia 12, o Hotel Unique e o bar Skye unem-se no pacote que inclui uma noite de hospedagem com decoração romântica, café da manhã e jantar no restaurante com cardápio exclusivo elaborado pelo Chef Emmanuel Bassoleil e um presente especial com uma garrafa de champanhe Veuve Clicquot.

Hotel Emiliano Rio, Rio de Janeiro

O Emiliano Rio oferece duas opções para seu jantar especial: no rooftop, com vista deslumbrante para o mar ao som de violino, ou em clima aconchegante, no Emile. Na noite do dia 12 de junho, o chef Damien Montecer apresentará menus inspirados nos sentimentos. Cada prato traz um significado e relembra valores importantes de uma relação. Você pode incluir ainda a hospedagem em uma das suítes, decoradas especialmente para a ocasião, com banho aromático para dois com vista para o mar e café da manhã na varanda.

Casa Grande Hotel & SPA, Guarujá

O clima de lua de mel estará garantido no Casa Grande. Na sexta-feira, o jantar terá fondue de queijo e, no sábado, três restaurantes poderão receber você e a pessoa amada: o tailandês Thai, o francês Bistrô Saint Malo e o contemporâneo Atlântico Frutos do Mar. A programação diária propõe aula de dança, caminhada na praia com personal e acesso ao Spasissimo por até 4 horas — com massagem para o casal, piscina aquecida, sauna, water soaking, hidroginástica. O check-out será às 14h de domingo.

Ponta dos Ganchos Resort, Santa Catarina

O Ponta dos Ganchos Resort é o paraíso para quem deseja privacidade e luxo. Entre as atrações, estão os serviços exclusivos, como a oportunidade de curtir uma ilha particular a poucos metros do hotel. O pacote de 9 a 11 de junho sai por 4.800 reais no bangalô Anhatomirim e inclui jantar harmonizado, fondue de chocolate e vinho tinto no quarto, decoração romântica e uma trilha.

Comer, cozinhar e amar

Espaço Gourmet, Curitiba

Vocês são fãs da gastronomia italiana? Que tal presentear com uma aula de culinária para dois? O Espaço Gourmet sediará, em junho, um curso rápido com menu degustação de risotos — 6 variações inclusas, entre eles de funghi e mussarela de búfala. A experiência de provar delícias diversas e aprender truques culinários sai por 220 reais para cada um e dura 3 horas.

Eataly, São Paulo

Para ir a Paris sem sair de casa, aproveite o minicurso de alta gastronomia francesa do Eataly. Por 160 reais por pessoa, o chef Thiago Cerqueira apresentará três pratos deliciosos — entre eles um polvo grelhado com purê de milho.

Entre toneis

Cerveja artesanal, Monte Verde

Loucos por cerveja se sentirão em casa no Fritz Tour, em Monte Verde, Minas Gerais. Trata-se de uma viagem sensorial para conhecer a produção da autêntica cerveja artesanal alemã. A visitação requer reserva e o valor por pessoa é de R$25,00.

Roteiro do vinho, São Roque (SP)

Tire um dia do seu fim de semana de outono para conhecer o Roteiro do Vinho de São Roque, no interior de São Paulo. São mais de 30 estabelecimentos, entre vinícolas, adegas e restaurantes para degustar o néctar da uva com a pessoa amada.

Amor nas alturas

Boituva, São Paulo

Paraquedismo

No Centro Nacional de Paraquedismo, é possível saltar de paraquedas e voar de balão. A Paraquedismo Boituva tem vale-presente para saltos a partir de 335 reais. Já a Queda Livre Paraquedismo cobra 420 reais por salto + vídeo da experiência + 50 fotos.

Passeio de balão

Com preços a partir de 330 reais, a Escola Brasileira de Balonismo proporciona voos de balão com um hora de duração que percorrem 8 quilômetros sobre o município, entre campos de plantação e fazendas. Além do giro pelo céu, o pacote dá direito a café da manhã e um brinde com espumante.

iFly, Brasília

Para um dia de aventura a dois, a iFLY, o maior simulador de paraquedismo indoor do mundo, permite o upgrade do pacote “Asas para Um” para que os voos sejam compartilhados com mais uma pessoa. Os vídeos dos participantes no túnel de vento ficam de recordação. Sai 293 reais. Já na unidade paulista, o preço é mais salgado: 394 reais.

*Preços pesquisados em junho/17. Sujeitos à alteração sem aviso.