Ensaios pré-festa: A tendência é explorar a beleza da infância

Antes restritos a noivos, os ensaios pré-festa já fazem parte da preparação para os aniversários em muitas famílias. Isto porque eles permitem, não só que os pais tenham um registro especial de cada fase da infância, mas que a família tenha um complemento para as fotos da festa.

Para o fotógrafo Everton Amaro, da Amaro Fotografia, a maior vantagem deste tipo de ensaio está na possibilidade de explorar melhor momentos espontâneos. “As festas geralmente acontecem em lugares fechados e apertados que limitam os ângulos para uma boa foto. Nos buffets, por exemplo, as crianças ficam dentro dos brinquedos onde um adulto não tem acesso. E pedir para uma criança sair de um playground para tirar uma foto é garantia de choro”, afirmou.

Neste contexto, os cenários artificiais e muitas vezes desconfortáveis dos estúdios têm sido substituídos por locações ao ar livre, como parques, praias e até o quintal da família. Deixar o estúdio facilita a captação de imagens que representem a beleza da infância, a naturalidade das brincadeiras e a leveza dos sorrisos espontâneos. O especialista explica que o ambiente do estúdio pode intimidar os pequenos. “No estúdio tudo é controlado e há muitas limitações tanto para os fotógrafos como para as crianças. Lá as crianças não se sentem livres para serem elas mesmas e ficam intimidadas com o equipamento, luz, tripés enormes de estúdio”, disse.

Durante o ensaio, deixe a criança livre para correr e brincar. Explore os sorrisos naturais e evite conduzi-la a poses forçadas. Registre as brincadeiras, as corridas, a sujeira que a criança fizer enquanto se diverte. Para Amaro, o truque para conseguir cliques naturais é garantir que a criança tenha liberdade. “Abaixe ou sente-se; é importante estar na mesma altura dos pequeninos. O segredo está em interferir pouco ou quase nada na diversão. No começo, as crianças podem estranhar e ficar contidas. Mas tenha paciência, espere e deixe que se soltem aos poucos, naturalmente”.

Para crianças mais tímidas, o brinquedo preferido pode ser uma ferramenta interessante, pois com ele a criança se sente mais segura e pode ignorar um pouco a presença do fotógrafo. Além disso, como coadjuvante dos cliques o brinquedo preferido ajuda a eternizar uma fase gostosa e importante da infância.