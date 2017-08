Susan Miller: Como o eclipse de 7 de agosto afetará cada signo

O céu deste mês de agosto promete grandes mudanças para todos os signos. O primeiro fenômeno relevante acontece na próxima segunda-feira (07): um eclipse parcial da lua cheia, que estará em Aquário. Veja como ele afetará sua vida:

Leia mais: Horóscopo: Previsão para os signos em agosto, por Susan Miller

Leão – 22/7 a 22/8

Momento importante para quem está em um relacionamento. Com o eclipse, a relação entra em foco: vocês vão discutir compromisso ou rompimento. Se você está apaixonada, pode acabar ficando noiva ou se casamento na primeira quinzena de agosto, o que pode acontecer mais cedo do que você esperava.

Virgem – 23/8 a 22/9

O fenômeno pode levar à conclusão de um projeto profissional importante. Isso tem a ver com a Lua cheia, que estará alta no céu e incentiva a fechar capítulos da vida. Seja o que for essa questão no trabalho, trará boas oportunidades e, quem sabe, uma proposta para mudar de empresa. Com a ajuda de Júpiter, o eclipse também coloca um desfecho em um problema de saúde que vinha atormentando você.

Libra – 23/9 a 22/10

O eclipse acontece em Aquário, sua casa do amor verdadeiro. Você estará plantando as sementes do seu futuro emocional: mantenha-se aberta e otimista. Você e seu par podem optar por levar a relação adiante e morar juntos ou expandir a família. Quem faz aniversário perto do dia 7 de outubro vai vivenciar essa energia em dobro. Seu filho chegará com uma notícia que a deixará orgulhosa, e os motivos para comemorar serão muitos.

Escorpião – 23/10 a 21/11

No dia 7, o eclipse em Aquário acontece em plena Lua cheia e traz solução para um problema referente a moradia: pode ser que você resolva começar aquela reforma que vem adiando ou simplesmente encontre o imóvel ideal prontinho para mudar. Os raios enviados por Júpiter tornam esse fenômeno especial, trazendo sorte e confiança para que você realize seus projetos. No entanto, se precisar assinar um contrato, espere até setembro, quando Mercúrio sai do movimento retrógrado.

Sagitário – 22/11 a 21/12

O eclipse em Aquário durante a Lua cheia favorece uma escapada para algum lugar próximo com seu amado. O tempo juntos e a experiência da viagem vão servir como alertas para você seguir com a mente mais aberta, disposta a aprender coisas novas e aproveitar as oportunidades para crescer.

Capricórnio – 22/12 a 20/1

Alguns ajustes no orçamento virão à sua cabeça durante o eclipse em Aquário, no dia 7. Pode ser que conclua uma negociação de salário ou, se for autônoma, feche o planejamento financeiro de um trabalho importante.

Aquário – 21/1 a 19/2

O eclipse acontece no seu signo em fase de Lua cheia e fará com que um assunto de extrema importância tenha um final feliz. Você vai evoluir e ganhar autoconhecimento: essa combinação mostrará do que você precisa para se sentir realizada. A partir daí, poderá fazer ajustes e garantir que está no caminho certo

Peixes – 20/2 a 20/3

Sua saúde será o tema central já a partir do eclipse em Aquário, no dia 7. Seus sonhos e subconsciente estarão em foco. É provável que isso revele uma questão que a incomoda há muito tempo. Procure alguém (de preferência um terapeuta) para conversar. Entenda que, quando falamos em saúde, não é apenas do corpo que tratamos. Essa é uma chance de purificar a mente e o espírito – e se tornar uma pessoa ainda mais forte

Áries – 21/3 a 20/4

O fenômeno iluminará sua casadas amizades. Você viverá um momento especial com alguém que lhe é caro – e isso ficará marcado na sua memória por muito tempo, porque trará um tom de encerramento de ciclo.

Touro – 21/4 a 20/5

No dia 7, o eclipse em Aquário, em plena Lua cheia, atrai atenção para tudo que já conquistou e abre caminhos para a evolução – como uma promoção. A conjunção beneficia a estabilidade financeira – espere uma proposta valiosa com o novo cargo.

Gêmeos – 21/5 a 20/6

Relações internacionais e viagens ganham destaque com o eclipse em Aquário em plena lua cheia. Graças à presença de Júpiter, o romance estará em alta: converse com seu par sobre assumir novos compromissos, como aumentar a família.

Câncer – 21/6 a 21/7

O fenômeno vai ajudar a pagar uma dívida ou atrair fluxo de caixa por meio de uma fonte nova que não seu salário fixo. É um ótimo momento para comprar, alugar ou vender imóvel.