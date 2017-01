Dicas para o filho mais velho não ter ciúme do novo bebê

A chegada de um novo bebê é responsável por grandes mudanças em casa. Além de reformas estruturais para recebê-lo e de adaptações na rotina, vale lembrar que o mais novo integrante da família dividirá a atenção dos pais – antes voltada ao mais velho. Como é possível lidar com a situação? Veja algumas dicas:

Antes da chegada do bebê

Diálogo

A conversa é extremamente necessária para que o outro filho entenda que ele não perdeu importância e que continua sendo amado da mesma maneira. Demonstre isso incluindo o mais velho em decisões, mesmo que mínimas, para que ele se sinta parte deste novo formato de família. Pergunte se ele gostou das roupinhas novas ou qual seria a cor mais bonita para o quarto do pequeno, por exemplo.

Transmita responsabilidade

Se a criança for mais crescida, explique a ela que participar da criação do bebê também é responsabilidade dela. É claro, não se trata de deixá-la cuidando do irmão! A ideia é que ela sinta que ensinar e mostrar coisas novas ao caçula pode ser muito gostoso. Que tal sugerir que o mais velho ensinará seu jogo preferido ao mais jovem? Conte a ele que, a partir de agora, terá um grande companheiro.

Depois do nascimento do bebê

Prepare um presente de boas-vindas

Melhor ainda se for imaterial, como uma comemoração. Recentemente, a cantora Pink teve uma ótima ideia. Para celebrar a chegada do novo herdeiro, preparou uma “festa da irmã mais velha” para sua primogênita, Willow Hart, de 5 anos. O bolo dizia “Parabéns, irmã mais velha” e transmitia a brincadeira de que ela fora “promovida” na família. Fofo, não é?

Valorize as individualidades

É muito importante dar atenção aos sentimentos e necessidades individuais da criança. Por exemplo, se ela tem o hábito de ir ao parque todos os sábados, tente manter essa rotina, e não trocá-la por uma atividade do bebê. Essa mudança pode ter carga negativa no entendimento do outro filho, que sentirá que seus gostos são secundários.