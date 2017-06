6 dicas infalíveis para evitar que os cosméticos estourem na mala

Para muitos, o mês de julho é sinônimo de férias – e não há melhor forma de aproveitar esse período de descanso senão viajando. Fazer as malas, no entanto, é um desafio que pode ser divertido, mas também pode causar bastante dor de cabeça. Uma das questões é sempre a melhor maneira de levar os cosméticos.

E se os frascos de hidratante estourarem ou vidros de perfume quebrarem? Ninguém quer suas roupas manchadas logo no início da jornada. Por isso, a dermatologista Dra. Larissa Viana separou algumas dicas importantes para embalar bem os cosméticos e levá-los de maneira segura nas malas de viagem.

EMBALAGENS VAZIAS

A doutora afirma que levar frascos novos e completamente cheios não é uma boa escolha porque eles podem vazar com mais facilidade. Como solução, ela propõe separar pequenas porções dos produtos de beleza e colocá-las em embalagens vazias, como aquelas próprias para viagens.

PAPEL ADERENTE

Caso a tampa do produto esteja meio solta, Viana indica fazer uma espécie de “saia” para ele. O procedimento é bem simples: basta abrir a tampa, colocar um pedaço de papel aderente – que cubra o gargalo e se estenda até metade do frasco – e depois fechá-lo. Na dúvida, é melhor fazer isso mesmo com os produtos que pareçam bem fechados.

TAMPA DE ENROSCAR

Outro problema recorrente são as embalagens com tampa de encaixe. Segundo a dermatologista, elas são as menos seguras. Assim, é recomendado utilizar as que possuem tampa de enroscar.

NECESSAIRE DE PLÁSTICO

Se quiser ainda mais proteção, a dica é colocar tudo dentro de uma necessaire de plástico. Esse material é simples de limpar e suas roupas ficarão protegidas definitivamente.

REDUÇÃO DA PRESSÃO

Para evitar que os produtos em forma de bisnaga estourem por conta da pressão, uma tática interessante é apertar a embalagem até que todo ar saia de dentro deles antes de colocá-los na necessaire,

PAPEL-BOLHA E FITA ADESIVA PARA PERFUMES

Uma vez que os perfumes costumam ter embalagens mais frágeis, uma boa pedida é embrulhá-los em papel-bolha. Ele protegerá o produto em caso de pequenos impactos. Outra dica esperta apontada pela dermatologista é a utilização de fita adesiva na saída do spray, assim não corre o risco do perfume molhar suas roupas caso a tampa dele se solte.