Dicas de Lethicia Bronstein para madrinhas de casamento na praia

Para as madrinhas, escolher o look perfeito para um casamento na praia pode ser relativamente difícil. Isto porque o formato de cerimônia ao ar livre pode gerar muitas dúvidas em relação ao tecido, ao corte e à modelagem do vestido.

Em conversa com a estilista Lethicia Bronstein, listamos conselhos simples – mas precisos – que fazem toda a diferença na hora de definir o vestido ideal. E de casamento na praia Lethicia entende bem. Famosa por seus vestidos delicados e marcados por transparências em renda, a estilista foi a responsável pelo vestido de noiva deslumbrante usado pela musa fitness Gabriela Pugliesi com Erasmo Viana em Trancoso no mês de abril. Todo transparente e bordado, o vestido foi inspirado nas ondas do mar e nas redes dos pescadores.

Confira as dicas da estilista para as madrinhas:

1. Escolha o calçado com cuidado

“A primeira coisa que as pessoas devem pensar quando se trata de uma cerimônia na praia é o calçado. O sapato precisa ser muito confortável e de salto grosso. As mulheres precisam abstrair da ideia do saltão. Para quem não abre mão do salto, uma opção é levar dois pares: um para cerimônia e outro para o restante do casamento. Afinal, na maior parte do tempo a cerimônia acontece na areia”, sugeriu.

2. Prenda o cabelo

Muitas madrinhas optam por usar os cabelos soltos em casamentos na praia. Lethicia aconselha apostar em penteados mais elaborados – que além de lindos, são mais práticos. “Com o vento e a maresia o cabelo fica muito bagunçado”, lembra.

3. Invista em fendas e decotes poderosos

Os modelos fluidos, com bastante leveza e movimento são perfeitos para cerimônias na praia. As madrinhas mais ousadas podem apostar na combinação fatal de fenda e decote, mas sempre com cuidado para não errar na dose e o resultado ficar exagerado.