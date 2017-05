Dia das Mães: dicas charmosas para receber amigos e familiares

Vai receber a família toda e amigos para o almoço de Dia das Mães? Com atenção aos detalhes e dedicação, o que era um simples encontro pode se tornar uma bela e charmosa comemoração — afinal, sua mãe merece! Thaís Senna, consultora do site Vamos Receber dá dicas exclusivas para receber os convidados e ensina a montar duas mesas para o domingo (14): uma mais clássica e elegante e outra com ar rústico e descontraído. Ambas as versões foram montadas com um bonito arranjo de orquídeas cor de rosa num vaso de tubos de ensaio. Confira as ideias e dicas para receber os convidados com muito charme: Arranjo

– No vaso de tubos de ensaio usado por Thaís, é possível intercalar as cores e espécies de flores. Ela recomenda usar a orquídea denphal, que possue o caule mais fino e dura até dois meses em água ou astromélias. Antes de colocar a flor no vaso, é importante cortar o caule conforme o tamanho do recipiente que você usar, para não sobrar. Depois, dá para reaproveitar as flores que forem cortadas como apoio do guardanapo de papel ou de pano, ou coloca-las soltas em pequenos vasos transparentes com água. Dica: o corte da orquídea deve ser na diagonal, para aumentar o campo de absorção de água da flor e sua durabilidade – Para mesas de refeição, o arranjo deve ser baixo e não passar de 30 centímetros de altura, pois pode atrapalhar a conversa e a interação dos convidados. Se a mesa não for destinada para a refeição dos convidados, é possível usa-la como aparador. Neste caso, posicione o arranjo ao centro e as vasilhas ou panelas com comida ao redor.

Jogo americano

Para a mesa rústica, use um jogo feito com materiais mais neutros como palha, ratã, bambu ou madeira. Para a versão elegante, Thaís recomenda um jogo de algodão com estampa toile de jouy.

Louça

Sob o jogo rústico, use uma louça estampada, que se sobressai e contrasta com a simplicidade do material. A louça branca pode ser usada com com o jogo estampado, que é colorido por si só. Vale brincar com esse jogo de cores e contrastes para criar uma mesa harmoniosa e atrativa.

Taças e copos Na hora de montar a mesa, a regra básica é tomar como base as pessoas destras. “Tudo que você precisa manusear e ter mais habilidade fica do lado direito. Isso vale para as taças, a faca que é usada para cortar ou colheres para tomar sopa”, afirma Thaís. Disponha primeiro a taça de água e depois a de vinho, sempre do centro para fora. Não há restrições para misturar copos e taças coloridas: o bacana é brincar com diferentes cores, tamanhos e texturas, que sigam uma unidade em comum.

Talheres

O garfo deve ficar do lado esquerdo e a faca, do direito, com o fio virado para o prato. Já os talheres de sobremesa são posicionados acima do prato, do centro para fora: faca, garfo e colher, respectivamente. Também é importante usar descansos de talher para evitar que as toalhas ou jogos americanos fiquem sujos. Uma boa alternativa para não economizar é usar mini legumes em tamanho mini como aspargos, cenoura e berinjela. “A única dica é dar um corte no legume para ele ficar parado e não girar”, comenta Thaís.

Guardanapo

Não é obrigatório usar guardanapos de pano. “Sob um guardanapo de papel branco, dá para colocar orquídeas, lavanda e ramos de alecrim ou comprar versões já estampadas em lojas”, ensina Thaís. Para os de pano, é possível enfeitar um porta-guardanapo de flor ou fazer dobraduras. Ambos os tipos podem ficar ao lado esquerdo do garfo ou em cima do prato.

Aperte o play e veja passo a passo da montagem das mesas e mais dicas de Thaís Senna: