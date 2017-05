Dia das mães: 14 ideias de presentes para fazer em casa

Tradicionalmente comemorado no segundo domingo de maio do ano, o Dia das Mães é uma das principais celebrações do ano para os brasileiros. A data movimenta bilhões no comércio nacional, já que a população não abre mão de presentear suas queridas mães na ocasião. Só em 2017, é esperado que a celebração injete cerca de R$ 14 bilhões de reais nos setores de comércio e serviços, conforme pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Mas nem todo mundo quer passar o cartão do banco para garantir o agrado. Se você está no grupo de quem prefere um presente para a mãe feito à mão, aproveite o que há em casa e dê toques de novidade com as 14 ideias que separamos aqui:

Lanche organizado

Para que sua mãe tenha sempre a vida organizada, você pode ajudá-la a manter a ordem no dia a dia presenteando-a com porta-chás e cestas de comidinhas gostosas. O porta chá é feito basicamente com uma caixa de madeira decorada com tinta própria para esta superfície e com fitas. Já a cesta, ela pode ser feita de arame entrelaçado e forrado com pano de algodão cru.

Cozinha estilizados

Se sua mãe gosta de inovar na cozinha, por que não permitir que seus utensílios de cozinha inovadores e estilizados? Para fazer isso, basta comprar colheres e tábuas de carne de madeira e personalizá-las ao seu gosto: seja por meio da pirogravura ou da pintura das peças, com tintas.

Jardim inteligente

Se a sua mãe é amante da natureza e adora cultivar plantas em casa, ela provavelmente vai amar esses recipientes diferentes para seus vegetais: vasos com superfície de lousa, que ajudam a lembrar o que a plantinha precisa – como aguá-la e adubá-la.

Beleza DIY

Se a sua mãe não abre mão de usar brincos, colares e maquiagem no dia a dia e também gosta nada de deixar seus acessórios espalhados pela casa, que tal dar a ela suportes para guardar seus pincéis e suas joias, em casa?

Uma dica fazer um porta-joias é aproveitar a moldura de um espelho antigo da residência (aquele que ninguém usa mais), tingi-lo de banco e preencher seu interior com fitas rendadas. Já para o porta- pincéis de maquiagem, a dica é usar uma caixa de madeira simples, que pode ser decorada com tecido estampado colado à superfície do objeto ou – para mão mais ousadas e talentosas – que pode ser personalizada com desenhos feitos com tinta especial para madeira.

Armazenando o que não tem lugar

Vale também personalizar recipientes de vidro e recheá-los com os itens preferidos dela — que tal guloseimas? Ou um kit de beleza?

Colando o amor

Se ama colagens, invista neste talento! Capriche no cartão ou personalize um caderno de notas. Lembre-se de separar um espaço para colar o papel craft na capa e escrever uma mensagem de carinho para sua mama.

