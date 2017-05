Decoração: objetos feitos com lã para aquecer a casa no outono

Com a chegada das temperaturas mais frias do outono, não há quem deixe de tirar os casacos, blusões e até cachecóis do armário. Assim como a moda, o decór pode seguir essa onda com itens mais quentes e acolhedores. Entre mantas, almofadas, tapetes e pufes, é possível espantar o friozinho da estação e, de quebra, deixar o ambiente mais aconchegante. Inspire-se nas ideias a seguir:

No quarto

Deixar o quarto quentinho é tarefa simples, já que, por natureza, costuma ser o cômodo mais acolhedor da casa. Aposte em mantas mais pesadas e pés de cama bem trabalhados – além de aquecer o corpo, eles tornam o ambiente mais sofisticado.

Na sala de estar

Móveis como sofás, pufes, cadeiras reclináveis e outros itens decorativos, como tapetes e capas de almofadas, ganham ar rústico se revestidos com lã. Aqui, podem entrar belas técnicas artesanais, a exemplo do tricô e do crochê. Vale optar tanto em cores mais sóbrias, quanto nas alegres e abertas, como o amarelo e o rosa.

No banheiro

Os tapetes também ajudam a manter os pés aquecidos no banheiro. Para a decoração, é possível encontrar cachepós feitos de lã para dar um toque especial sem desembolsar uma fortuna. Se estiver disposta a investir, pequenos pufes com pés de madeira são perfeitos para apoiar revistas e livros. Neste caso, não abra mão do serviço de impermeabilização das peças.

Onde encontrar

Manta vinho para sofá Itabuna, na Oppa. R$ 71,25

Banqueta de tricô Cloud, do Humberto da Mata, na Theodora Home. R$ 3149,00

Almofada de tricô France. R$ 495,20

Pufe de tricô cinza, na Tok&Stok. R$ 495,00

*Preços pesquisados em maio de 2017.