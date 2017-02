Decoração de casamento: Arranjo guirlanda é tendência; conheça!

Muitas vezes menosprezado pelas noivas, o arranjo de centro de mesa do casamento merece um bom planejamento. Um enfeite à altura dos olhos pode atrapalhar a comunicação dos convidados e transformar o jantar em um momento muito silencioso. Já arranjos baixos demais em locais de pé direito alto podem acabar desaparecendo na visão geral do espaço e não trazendo às mesas a imponência que a ocasião pede.

Neste contexto, vale ficar de olho na aposta dos grandes decoradores. O uso expressivo de decorações vivas e exuberantes em casamentos aponta para uma tendência: os arranjos guirlanda. Este tipo de enfeite natural recebe o nome de guirlanda pois é montado a partir do entrelaçamento de ramos de flores, gravetos e outros elementos naturais.

O arranjo no estilo guirlanda se destaca pela estrutura contínua e baixa, que cai pela lateral da mesa. Pequenos cálices com velas e castiçais de porte médio auxiliam na composição do visual da mesa.

Usadas como centro de mesas comunitárias, elas enfeitam de forma delicada e trazem beleza natural para o ambiente.

Por não atrapalhar a conversa dos convidados, este tipo de arranjo combina bem com cerimônias íntimas em que um número maior de convidados dividirá a mesa. Também harmonizam melhor com espaços de pé direito baixo.