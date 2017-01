Decoração de casamento: Aposte no Greenery, eleita a cor de 2017

A Pantone, conhecida mundialmente pela seleção das cores tendências do ano desde 2000, revelou a cor eleita para 2017. Seguindo as expectativas, o instituto elegeu um tom de verde: Greenery. Uma tonalidade de verde levemente amarelado, o Greenery evoca os primeiros dias da primavera, quando a natureza se renova. Por isso, ele traz o simbolismo de recomeço e de otimismo.

Enquanto as cores de 2016, Rose Quartz e Azul Serenity representavam a busca por paz em um mundo caótico, em 2017 o Greenery expressa esperança. Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute afirmou que “a cor simboliza a reconexão que buscamos com a natureza, com as outras pessoas e com um propósito maior”.

Uma nuance refrescante e revitalizante, o Greenery permite a composição de decorações extravagantes, com arranjos volumosos e exuberantes. Uma das tendências que prometem despontar em harmonia com o Greendery é o uso de arranjos contínuos na mesa dos convidados. Eles combinam bem com ambientes de pé direito baixo ou eventos ao ar livre.

O Greenery pode ser associado a outros tons suaves, como azul celeste, lilás, rosa antigo e pink. A combinação mais comum, no entanto, é com branco.

Para cerimônias com proposta mais rústica, a ideia é explorar a harmonia da cor com elementos naturais, como madeira, pedra, vime e areia.

A paleta de cores da identidade visual da festa pode contar com uma cor secundária, como dourado, bronze ou prata envelhecida. Usadas nos detalhes, elas dão o toque de sofisticação à decoração.