Da tradicional a de ervas: aprenda a fazer 4 receitas de maionese

Nada como comer um bom hambúrguer, um cachorro quente ou um torradinha com maionese. O molho e suas variações são queridinhos de muitas pessoas e o que a maioria delas não sabe é que fazê-los em casa é super simples e fácil – e dá para fazer ela ficar bem leve, sim! O segredo? Adicionar o óleo lentamente.

Confira os ingredientes e modo de preparo das receitas de maionese tradicional, de alho, ervas e molho tártaro.

Ingredientes

2 ovos

2 xícaras de óleo

Sal e pimenta-do-reino moída

1 dente de alho picado

1/3 de xícara de salsinha e cebolinha picados

1/3 de xícara de cenoura picada

1/3 de xícara de couve-flor picada

1/3 de xícara de pepino picado

Suco de 1 limão

TRADICIONAL

Coloque os ovos no liquidificador.

Adicione o óleo em fio, lentamente, batendo até ficar cremoso – no ponto ideal, começam a se formar bolhas.

Tempere com sal e pimenta. Sirva.

DE ALHO

Basta adicionar o alho à maionese tradicional e bater no liquidificador até incorporar.

DE ERVAS

Adicione a cebolinha e a salsinha e bata no liquidificador. Como a de alho, combina com churrasco e sanduíches.

MOLHO TÁRTARO

Branqueie a cenoura e a couve-flor deixando na água fervente por um minuto. Resfrie em um bowl com gelo.

Escorra a couve-flor e a cenoura e misture à maionese de ervas. Acrescente o pepino.

Tempere com sal, pimenta e o suco de limão. Sirva. Casa bem com peixes em geral e frutos do mar.

