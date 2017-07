Cursos e oficinas de férias para crianças pelo país em 2017

Com a chegada das férias escolares, uma boa ideia para os pais é inscrever as crianças em atividades divertidas e, ao mesmo tempo, educativas. Selecionamos opções em várias partes do país:

Distrito Federal

Gastronomia

Na Cozinha do Mini Chef, em Brasília, os pequenos podem fazer cursos de culinária com receitas temáticas, como festa junina. O espaço também oferece cursos para grupos fechados, a partir de seis crianças.

Cozinha do Mini Chef – 107 Norte, Bl. A, lj 33, Brasília; tel. (61) 98476-3254.

Goiás

A Escola Nuvem, em Goiânia, oferece programação que mistura diversão e educação para crianças a partir dos 3 anos, como cursos de Robótica, Artes Visuais, Criatividade e Fotografia. Entre os dias 10 e 14 de julho, há a Maratona Minecraft, em que conceitos de matemática e engenharia são ensinados por meio do game aos pequenos com mais de 7 anos. No dia 21, há um curso de Stop Motion, para aprender a fazer vídeos criativos com a técnica.

Escola Nuvem – R. 53, Jardim Goiás, Goiânia; tel. (62) 3091-4510.

Mato Grosso do Sul

O Museu de Arte Contemporânea (Marco), em Campo Grande, contará com atividades de férias entre os dias 17 e 22 de julho. Serão oferecidos seis minicursos: Stop Motion, Desenho Mangá, Pintura, Modelagem em Papel Machê, Encadernação Artesanal e Produção de Bonecos.

Museu de Arte Contemporânea (Marco) – R. Antônio Maria Coelho, 6000, Carandá Bosque, Campo Grande; tel. (67) 3326-7449

Minas Gerais

Música

Em Uberlândia, aulas gratuitas de cavaquinho do projeto Cavaco Batuta serão oferecida a crianças de 10 a 12 anos, na Oficina Cultural. A atividade vai de 17 a 22 de julho. No último dia, há uma apresentação para os familiares.

Oficina Cultural – Praça Clarimundo Carneiro, 204, Centro, Uberlândia; tel. (34) 3214-9889.

Esportes

No estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o Museu Brasileiro de Futebol (MBF) terá seis oficinas. No ‘Ateliê Esportivo’, participantes criarão seus próprios uniformes; em outro dia, irão criar instrumentos musicais de percussão. As atividades começam em 15 de julho.

Museu Brasileiro de Futebol (MBF) – Av. Coronel Oscar Paschoal, s/n, Pampulha, Belo Horizonte; tel. (31) 3499-4312.

Pará

Ciências

A programação de férias do Centro de Ciências e Planetário da Universidade Estadual do Pará (Uepa) está com vagas disputadas. As atividades são para crianças de 6 a 9 anos e consistem em oficinas, sessões de cúpula e visitações.

Centro de Ciências e Planetário – Av. Augusto Montenegro, km 3, s/n, Belém; tel. (91) 3216-6300.

Paraná

O Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, preparou sua colônia cultural de férias. Entre os dias 18 e 21 de julho, crianças a partir de cinco anos poderão participar diariamente de oficinas, dinâmicas, visitas mediadas às exposições, apresentações artísticas e teatrais. Há oficinas de mobiliário, marionetes e tecnologia. Além disso, todos os dias há apresentações teatrais para quem participar.

Museu Oscar Niemeyer – R. Mal. Hermes, 999, Centro Cívico, Curitiba; tel. (41) 3350-4400.

Pernambuco

Música

O Museu Cais do Sertão, em Recife, terá oficina de vivência musical, no dia 12 deste mês. O objetivo é aguçar a sensibilidade sonora dos pequenos, que aprenderão a usar corpo e voz para criar ritmos.

Museu Cais do Sertão. Av. Alfredo Lisboa, s/n, Recife Antigo, Recife; tel. (81) 4042-0484.

Artes plásticas

Já no Museu da Cidade do Recife (MCR), a programação de férias terá início no dia 9, com uma oficina de postais. Nos dias 14 e 15, serão realizadas oficinas de aquarela. As vagas são para crianças a partir dos 8 anos de idade.

Museu da Cidade do Recife (MCR) – Praça das Cinco Pontas, s/n, São José, Recife; tel. (81) 3355-9558.

Rio de Janeiro

Cinema

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro, apresenta a segunda edição do festival Buster no Brasil: Cinema Infanto-Juvenil. Além da apresentação de 36 filmes, haverá atividades com recreadores e duas oficinas gratuitas com o convidado Mathias Madsen Munch, compositor e educador dinamarquês. O festival termina em 16 de julho, e também passa por São Paulo e Brasília.

CCBB RJ – R. Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro; tel. (21) 3808-2020.

Gastronomia

No Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, o Play do Cositas vai oferecer a Oficina para Mini-Chefs, com a chef Ana Demaison Tranjan, do bufê Cositas na Cozinha, entre os dias 11 e 19 de julho. Pequenos, de 3 a 5 anos, irão preparar comidinhas como brigadeiro, suco colorido, mini sanduichinhos, cupcakes de banana e outras delícias.

Play do Cositas – Rua Professor Saldanha 146, Jardim Botânico, Rio de Janeiro; tel. (21) 3496-6793

São Paulo

Trabalhos manuais

Dentre as várias oficinas de trabalho manual que acontecem na capital nessa época, vale procurar as que acontecem na Unibes Cultural e são grátis. Na quinta-feira (6), há a oficina de jardinagem, ensinando a cuidar de plantas e flores; no dia 14, há oficina de gastronomia com o passo a passo para criar um microfone comestível.

Unibes Cultural – R. Oscar Freire, 2 500, Pinheiros, São Paulo; tel. (11) 3065-4333.

Na Livraria NoveSete, também na capital, materiais simples dão origem a bonecos de vareta, em oficina na terça-feira (11).

Livraria NoveSete – R. França Pinto, 97 , Vila Mariana, São Paulo; tel. (11) 5573-7889.

O Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos oferece, entre 10 e 15 de julho, oficinas de artesanato, experimentos, jogos, contação de histórias, observação astronômica do Sol, zootrópio, vídeos e recreação… Um dos pontos altos são as experimentações no laboratório de química.

Centro de Divulgação Científica e Cultural – R. Nove de Julho, 1205, Centro, São Carlos; (16) 3373-9772.

