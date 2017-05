Curada do câncer, menina arrecada leite para crianças doentes

“Quando eu tinha câncer faziam leite para mim no hospital e eu gostava muito”, disse a pequena Beatriz que doou 5.274 litros da bebida a pacientes em tratamentoDepois de um a luta contra o câncer, a pequena Beatriz Trivelato Simionato, 9 anos, decidiu celebrar sua vitória contra a doença ajudando quem ainda está na batalha pela vida.

Dia antes de completar seu nono aniversário – comemorado em 6 de maio-, a garota se empenhou em realizar uma campanha para arrecadar caixas de leite para seres doadas às crianças que ainda estão internadas.

Uma situação que ela conhece muito bem. “Quando eu tinha câncer faziam leite para mim no hospital e eu gostava muito de beber leite. Então eu resolvi doar o leite para as outras crianças que ainda estão lá“, relatou Beatriz ao G1.

Encabeçada pelo pais da menina, Cintia Cristiane Trivelato e Luiz Roberto Simionato, a campanha arrecadou e doou 5.274 litros de leite aos pacientes em tratamento contra o câncer.

“Começamos a divulgar nas escolas e a campanha foi crescendo de uma forma que a gente jamais imaginou. Todo mundo começou a compartilhar, cantores começaram a gravar vídeos pedindo doação. Teve gente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, gente que conheceu pela internet e quis participar”, contou Cintia.

A inspiração de Beatriz

O grande incentivo para a campanha foi a história de Beatriz, diagnosticada em 2012, aos 4 anos, com três linfomas do tipo Burkitt no abdômen.

“Numa consulta de rotina o pediatra notou que ela estava com a barriga inchada e entrou com uma medicação para verme. Como não surtiu efeito, ele começou a investigar e nos exames seguintes foi constatado um tumor. Fomos encaminhadas para o HC e lá foi constatado que eram três cânceres“, lembrou a mãe.

A confusão inicial do diagnóstico desse tipo de câncer é comum, porque os sintomas estão ligados a dores abdominais, segundo o oncologista pediátrico Robson de Castro Coelho. “A pessoa vai ao pronto-socorro, o médico acha que é uma apendicite e na hora da cirurgia encontra a massa que é o linfoma.”

Começou, então, a jornada de Beatriz pelas sessões de quimioterapias para o tratamento do câncer – o que chegou a resultar na perda do cabelo da criança.

A garota recebeu a grande notícia positiva dos médicos em agosto do mesmo ano, quando foi avisada que estava curada da doença. Para a mãe de Beatriz, o diagnóstico precoce foi fundamental para a cura da filha. “Tudo que seria feito num procedimento normal de nove meses conseguiu ser realizado em três, e ela reagiu muito bem ao tratamento.”

O diagnóstico precoce do câncer pode, de fato, colaborar para o sucesso da cura da doença. “As peculiaridades de cada indivíduo bem como a área de cometimento e instituição do tratamento precoce corroboram um bom prognóstico”, segundo o artigo Aspectos Clínicos e Tomográficos do Linfoma de Burkitt em Paciente Pediátrico.

Atualmente, Beatriz ainda faz visitas ao hospital para que os médicos possam acompanhar o seu caso. Consequentemente ela convive com crianças em situação parecida com a que ela passou.

E foi justamente essa conviviencia que a motivou a se mobilizar pela arrecadação de leites.”Ela é muito humana, sempre pensa muito no outro, é muito apegada com as crianças pequenininhas que estão lá. À noite, ela pede a Deus para curar as crianças, assim como ela foi curada. Ela está ótima, graças a Deus”, disse Cintia.