Criação por avós pode ser nociva às crianças, diz estudo

Quem nunca ouviu dizer que a avó é como uma segunda mãe? A participação dos avós é, de fato, muito importante na vida das crianças. Mas, ao colocarem em prática hábitos antigos na criação dos filhos, eles podem colocar em risco a saúde deles.

Um estudo apresentado esta semana na Reunião das Sociedades Acadêmicas de Pediatria, nos Estados Unidos, revelou que uma grande parte dos avós acredita, por exemplo, que banho gelado é bom para baixar a febre e que bebês devem dormir de bruços.

Esses hábitos, entretanto, não são recomendados por especialistas. Segundo especialistas ouvidos pelo G1, banhos gelados podem, na verdade, aumentar a frequência cardíaca e levar a uma hipotermia e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a criança seja colocada no berço de barriga para cima, tanto para cochilos durante o dia, como durante a noite.

“Quando avós se envolvem, pode ser maravilhoso para seus netos, mas pode também levar a desafios em termos de estilo de vida, finanças e saúde física e mental para esse grupo de pessoas mais velhas”, afirmou o autor da pesquisa, Andrew Adesman, chefe de Pediatria Comportamental e do Desenvolvimento no Cohen Children’s Medical Center, em New Hyde Park, nos EUA

“Não é porque eles já criaram crianças uma vez que farão tudo certo”, continua. Os pesquisadores sugerem que os avós recebam aconselhamento e treinamento para se atualizarem sobre as melhores práticas de cuidados com as crianças.

Assim, as famílias podem aproveitar o que de melhor as gerações passadas nos deixaram sem colocar a segurança em risco.