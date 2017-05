Congresso discute equidade de gêneros no mercado de trabalho

A equidade de gêneros no mercado de trabalho e presença de mulheres em cargos estratégicos de grandes empresas e corporações serão temas do segundo Congresso Nacional de Liderança Feminina (CONALIFE), no dia 31 de maio, em São Paulo.

Organizado pela ABRH-SP (Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo) em parceria com ONU Mulheres, o evento partirá do tema central “Conexões que impulsionam conquistas” para mostrar como as conexões com o país inteiro e com o mundo podem mudar realidades e impulsionar conquistas, além de debater como o empoderamento econômico das mulheres é uma estratégia importante na extinção das desigualdades de gênero e raça.

“A expectativa é a de que este segundo CONALIFE seja ainda mais ativo, traga ações que impulsionem conquistas e que leve a um engajamento ainda maior não só dos profissionais de RH das empresas, mas da sociedade brasileira”, explica Nadine Gasman, representante do Escritório da ONU Mulheres no Brasil, sobre o foco do evento.

Theunis Marinho, presidente da ABRH-SP, reforça que a primeira edição do CONALIFE, realizada no ano passado, fomentou um ambiente para debater e disseminar as causas do empoderamento feminino e da equidade de gênero com o objetivo de alcançar resultados realmente concretos no nosso país. “Neste ano, nossa responsabilidade aumentou. O número de painéis dobrou do ano passado para cá, enquanto a presença de influenciadoras e personalidades importantes para a causa cresceu muito também. Felizmente, é um caminho sem volta na trilha da equidade de gênero“.

Painéis

A diretora de redação de CLAUDIA, Tatiana Schibuola, será mediadora do painel “Em conexão com a nossa trajetória e desafios“, onde serão apresentadas e discutidas pesquisas atuais sobre equidade de gênero. Estarão presentes Carla Tieppo, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; Eliane Barbosa da Conceição, professora adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab); Rafael Alcadipani, professor de Estudos Organizacionais do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos da Fundação Getúlio Vargas; e Regina Madalozzo, professora associada do programa de mestrado profissional em Economia do Insper.

Haverá mais cinco painéis no evento, entre eles o “Em conexão com os nossos sonhos“, apresentado pela empresária, consultora de empresas e escritora Alexandra Loras, que vai discutir e propor soluções para a pouca representatividade feminina nos ambientes de poder público. Já o painel “Em conexão com as demandas sociais” discutirá o crescimento das demandas sociais, além de como conversar com o público interno das empresas, influenciar, educar e engajar as pessoas em questões relacionadas à igualdade de gênero através das mídias.

Entre os painelistas, estão nomes como Juliana de Faria, fundadora do Think Olga e idealizadora da campanha Chega de Fiu Fiu, Luana Génot, fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), Fiamma Zarife, diretora geral do Twitter Brasil, Luis Gonçalves, presidente da Dell no Brasil e Vanessa Machado, diretora de Identidade Organizacional do Grupo Boticário.

O congresso deste ano fará uma homenagem à ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, que também participará do evento. “Ela representa muito bem o tema do CONALIFE 2017, sobre como as conexões podem mudar realidades e impulsionar conquistas em nosso país. Em tempos tão difíceis, ela simboliza uma figura de honestidade e caráter, além de ser cotada como um nome que pode liderar muito bem nossa nação”. Já o prefeito de São Paulo João Doria participará da cerimônia de abertura.

O evento ainda terá as participações do presidente do Grupo Boticário Artur Grynbaum, da escritora Marcia Neder, da diretora de Empreendedorismo do Facebook para a América Latina Camila Fusco e do influenciador digital Guilherme Valadares (site PapodeHomem). A CLAUDIA é mídia partner desta edição.

Para participar é preciso fazer a inscrição no site do CONALIFE até o final desta semana, já que restam poucas vagas.

CONALIFE — Congresso Nacional de Liderança Feminina

31 de maio; 8h30 às 17h30

Teatro CETIP (Rua Coropés, 88, Pinheiros, São Paulo).

conalife@abrhsp.org.br.

Site oficial