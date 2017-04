Como usar Rosé Gold, o tom cobre, na decoração

O tom acobreado, chamado de rosé gold, tem caído no gosto popular quando o assunto é decoração. Seja no Pinterest, nos perfis de decoração do Instagram ou nas lojas especializadas, sempre há um espaço para essa cor glamourosa.

A melhor parte é que existem muitas formas de apostar na tendência. Veja algumas ideias:

Nos móveis

Inclua peças de impacto em cômodos previamente montados da sua casa. Uma sala neutra ficará sofisticada ao receber uma mesa de centro metálica. Já o home office ganha vida com a cadeira de aspecto geométrico.

Na iluminação

Também vale trocar apenas a iluminação por componentes deste tom, como é o caso das luminárias das fotos. Anote a dica: um ambiente que poderia receber algo prata ou dourado provavelmente se adaptará ao cobre.

Nos acessórios

O orçamento está curto? Invista em acessórios para dar cara nova à estante da sala ou à pia da cozinha. Que tal um novo jogo de velas? Ou ainda um vaso reluzente? Use a criatividade para incorporar as peças modernas ao que já tem por perto.

Onde encontrar

Pendente Cyprium Cobre, na Etna. R$499,90*

Jogo de copos Ice&Cold, na Westwing. R$69,90*

Vaso Yanne Black, de 20,7 cm, na Westwing. R$84,90*

Luminária de mesa com base eco, de 17cm, Cyprium Cobre. Na Etna. R$329,90*

*Preços pesquisados em abril de 2017.