Como montar uma parede de quadros em casa

Criar uma parede-galeria, ou gallery wall, pode ser a melhor opção para transformar um simples espaço em um cômodo aconchegante, moderno e requintado. Inspire-se nas nossas dicas e dê cara nova ao seu antigo cantinho:

Identidade visual

Primeiro passo: é hora de escolher a identidade visual de sua galeria. Segundo Priscilla Costa, gerente de produtos da Moldura Minuto, o importante é a harmonia entre as peças – mesmo que sejam desenhos ou fotos diferentes. “As imagens dos quadros podem variar, mas é importante seguir uma linha de raciocínio nas tonalidades. As obras precisam conversar entre si, e também, com o resto da decoração do ambiente”, explica.

Sugestões de paletas

Paleta de tons pastel

Neste caso, os quadros carregam em comum os tons de salmão, cinza, branco e azul. Ainda que apresentem mais cores, a predominância desta paleta garante a harmonia da parede.

Paleta de preto e branco

Esta é uma fórmula à prova de erros: uma vez que todas as gravuras são p&b, vale abusar de desenhos, gráficos e até lettering – que são as ilustrações de letras ou palavras.

Paleta de cores primárias

Em ambientes mais descontraídos ou com móveis completamente neutros, aproveite para brincar com as cores primárias: vermelho, azul e amarelo. Partindo dessas três, escolha mais uma ou duas que combine e foque nesta seleção – neste caso da foto, o verde e o branco.

Molduras

Também é possível garantir a ideia de unidade através das molduras. Uma vez que todos os quadros têm o mesmo acabamento, ao olharmos para o mosaico, fica claro aos nossos olhos de que se trata de um conjunto. Observe nas seleções abaixo:

Moldura preta

Moldura dourada

Moldura branca

Dicas de expert

Depois de selecionadas as obras, é hora de pensar qual será a disposição na parede. A dica de Priscilla é usar papel craft para fazer essa simulação. Para isso, meça seus quadros e faça recortes com as mesmas proporções. Depois, organize no chão o posicionamento que imagina na parede e replique na parede apenas com o papel. Então, se curtir o resultado, pode começar a furar.