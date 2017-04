Paisagens paradisíacas dão lugar a favelas em ensaio de ONG

Você já deve ter encontrado no Instagram fotos de pessoas viradas de costas para a lente da câmera partindo para locais deslumbrantes, com uma das mãos para trás sendo segurada pelo responsável pelo clique como se estivesse puxando o espectador para o local visitado. As imagens fazem parte do projeto Follow Me To, criada pelo fotógrafo russo Murad Osamnn, que teve a ideia de registrar lugares paradisíacos pelo mundo em viagens ao lado de sua mulher, Nataly Osmann.

#followmeto Kronstadt Cathedral with @natalyosmann. More photos on @followmeto #следуйзамной к Морскому Никольскому собору в Кронштадте. A post shared by Murad Osmann (@muradosmann) on Dec 18, 2016 at 9:00am PST

O projeto é um hit na rede social – até o momento a página de Osamnn reúne 4,6 milhões de seguidores – e inspirou uma campanha da ONG latino-americana TETO a fazer uma releitura das fotografias criadas para retratar a realidade da população carente do Brasil

Dessa vez, em vez de paisagens luxuosas, a ONG apresentou imagens de locais e de pessoas marginalizadas pela sociedade brasileira. “Um cenário muitas vezes invisível e esquecido (…) Resolvemos, então, contar a histórias de moradores e moradoras que vivem nesses cenários e têm seus direitos mais básicos violados todos os dias“, explica Bruno Dias, 26 anos, Diretor Social Nacional da TETO.

O ensaio feito nas comunidade Verdinhas e Souza Ramos, ambas na zona leste de São Paulo (SP), faz parte da ação Coleta, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de maio.

Coleta á uma das mobilizações feitas pela ONG com ajuda de voluntários que divulgam a missão da organização com mensagens em cartazes e conversas com pedestres nas ruas a fim de comunicar o trabalho da TETO. A intenção é arrecadar fundos para ajudar e defender os direitos de pessoas que vivem em comunidades – como água, saneamento e energia.

“Quando vemos a realidade de milhões de pessoas que vivem sem acesso aos serviços mais básicos como água, saneamento e energia, fica claro que, hoje, esses direitos são providos para, somente, uma parte da população. Por isso, defendemos o direito à moradia e principalmente o direito que todos e todas temos de transformar e disfrutar plenamente da cidade em que vivemos e todos os benefícios que ela promove”, concluiu Dias.

A Coleta de maio acontece em 258 ruas e avenidas nas cidades de São Paulo, região do ABC (SP), Santos (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro, Duque de Caxias (RJ), Niterói (RJ), Curitiba (PR) e Salvador (BA). A meta da ONG para a ação é arrecadar R$ 1 milhão em recursos e atrair 10 mil voluntários.

Criada no Chile, a TETO chegou ao Brasil há 10 anos e atua e trabalha pela defesa dos direitos de pessoas que vivem em comunidades carentes, diminuindo sua vulnerabilidade por meio do engajamento comunitário e da mobilização de jovens voluntários.