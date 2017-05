CLAUDIA e OX promovem evento inspirador de coaching

Na próxima terça-feira (16), a revista CLAUDIA, em parceria com a OX Cosméticos, apresenta o CLAUDIA Coaching, série de painéis de mentoria e inspiração com o tema “O que é essencial na sua vida?”.

A primeira edição do evento contará com conversas inspiradoras para guiar as convidadas presentes na busca pelo que traz equilíbrio em suas jornadas. Serão quatro blocos temáticos com transmissão ao vivo via Facebook Live em nossa página oficial.

Sob o comando da apresentadora Didi Wagner, a artista plástica Nina Pandolfo abre o dia abordando a diversidade da beleza em “A Beleza que está em seus Olhos”. Na sequência, o foco estará nos relacionamentos sob o comando da psicanalista Maria Homem no painel “Novas Possibilidades para o Amor” — discutiremos a mulher dentro das relações. Fechando o encontro, a fotógrafa Marina Klink sobe ao palco para falar sobre carreira e os caminhos da felicidade no mercado profissional no papo entitulado “Em Busca do que Move Você”.

“Em tempos líquidos, as relações – de trabalho, de poder, ou entre as pessoas – se transformam a todo momento. Compreender essa realidade é imprescindível para que as mulheres encontrem as melhores saídas para seus dilemas atuais. E para que estejam preparadas para os próximos. É essa discussão que queremos promover”, explica Tatiana Schibuola, diretora de redação de CLAUDIA.

O evento espera contar com a participação de cerca de 200 convidadas entre leitoras e influenciadores, que assistirão a um bate-papo final com as convidadas e as jornalistas da revista.