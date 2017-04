Cinco tendências de casamento para aderir já!

Quem acompanha o mercado de festas sabe bem que, assim como a moda, o universo de decoração de eventos também é marcado por tendências – quase sempre pautadas também pelas referências dos tapetes vermelhos. Para ajudar os noivos em fase de planejamento conversamos com Vanessa Figueiredo, decoradora e sócia da Madame Fiori, que listou os elementos que estão em alta e prometem conquistar as noivas das próximas temporadas.

1. Greenery

A Pantone, conhecida mundialmente pela seleção das cores tendências do ano desde 2000, elegeu um tom de verde, o Greenery, como a cor de 2017. Por ser uma tonalidade de verde levemente amarelado, o Greenery evoca os primeiros dias da primavera, quando a natureza se renova. Segundo a descrição do próprio instituto, o tom simboliza recomeço e otimismo.

Na decoração da festa, a cor traz um toque refrescante e revitalizante. Segundo a decoradora Vanessa Figueiredo, o tom combina bem com branco, nude, creme ou pale godwood, um tom de rosa pálido. “É clássico e moderno ao mesmo tempo”, afirma a especialista.

2. Estilo Boho Chic

Inspirado na moda dos anos 70, o estilo é característico pela mistura de elementos rústicos e românticos na mesma decoração. Combina perfeitamente com celebrações ao ar livre, marcadas pelo uso de flores campestres, tecidos e rendas. “A forte ligação com a natureza é característica primordial deste estilo, se a celebração for feita durante o dia, o efeito é ainda melhor”, explica Vanessa.

3. Acessórios inusitados

Outra tendência é a utilização de elementos “fora do contexto”, como escadas de madeira, lousas e até penteadeiras. Melhor ainda se estes elementos pertencerem ao acervo dos noivos, pois assim a decoração ganha um toque mais pessoal e intimista.

4. Detalhes aéreos diferenciados

Outra tendência é a de utilizar luzinhas de LED, velas e arranjos suspensos para enfeitar a parte superior do ambiente. “Alguns elementos podem ser utilizados ao mesmo tempo, como por exemplo, as velas e os arranjos. Dessa forma a decoração fica mais completa e charmosa. Quase sempre são o ponto alto da decoração, chamam à atenção e inovam”, conta Vanessa.

5. Balões

Antes restritos a festas infantis, os balões agora são tendência também na decoração de casamentos. Os modelos gigantes no formato Bubble ou metalizados são as grandes apostas para deixar a deixar a decoração mais moderna e descontraída. Em uma decoração básica eles ajudam a quebrar a seriedade do evento.