Céu de estrelas: Cortinas de luzes dão mais brilho à cerimônia

O que pode ser mais romântico do que um convite para observar o céu? E, na ausência das estrelas, que tal criar um céu só seu? Esta é a proposta que vem conquistando cada vez mais noivas: o céu de estrelas. Usando cordões de luzes, varais e outros acessórios luminosos, é possível criar efeitos lindos no teto do salão ou na área externa, preso junto às árvores.

A inspiração é americana, usando como referência as cerimônias realizadas nos jardins das casas. E como nos últimos anos os casamentos brasileiros têm migrado da noite para o entardecer e dos salões fechados para áreas externas, as luzes ganham cada vez mais força. Isto porque os chamados “céus de estrelas” trazem ao ambiente mais calor, passando aquela sensação gostosa de acolhimento.

A tendência pode se estender para outras áreas da festa, como a fachada do salão principal ou em um corredor entre os saguões.