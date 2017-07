Casamento: Todo o charme de uma festa boho chic

As noivas que planejam um miniwedding normalmente buscam na proposta de uma lista de convidados reduzida a possibilidade de uma festa com clima intimista, decoração leve e que valoriza as relações familiares. Por conter todas essas características, o conceito de casamento boho chic tem se tornado o preferido das noivas para miniweddings.

Este tipo de celebração vai na contramão dos eventos luxuosos marcados por ostentação. Normalmente a decoração une elementos dos movimentos hippie, rocker e étnico de forma moderna e descontraída.

Por combinar bem com cerimônias diurnas, o estilo boho quase sempre é aplicado em espaços abertos, como sítios, praias ou mesmo o quintal de casa.

Materiais naturais e reciclados ganham destaque na composição minimalista dos ambientes. Caixotes, pallets e cerâmicas antigas, por exemplo, podem ser usados como suportes para doces e flores. A proposta ecofriendly dá mais charme ao visual do evento.

O conceito dos trajes também segue uma linha mais simples e orgânica. Vestidos com bordados muito expressivos e saias volumosas dão espaço a looks mais leves, feitos em tecidos fluidos e com corte mais seco. A beleza da própria noiva é valorizada através de uma visual mais clean e elegante.

Os noivos trocam o smoking tradicional por um terno com corte moderno ou apenas suspensório.

Já quando o assunto é a mesa de doces, a proposta naked combina perfeitamente com o estilo boho chic. Substitua o bolo de 5 andares e decorado em pasta americana por uma versão sofisticada de naked cake, decorado com frutas e flores naturais. Os doces também podem ser visualmente mais simples, mas com aparência apetitosa e convidativa.

Em um casamento boho, a família é o centro de tudo. Espalhe fotos da família nas mesas. Esse detalhe celebra a história da própria família, homenageia as pessoas queridas e ainda dá um toque mais personalizado à decoração.

Aposte também em grandes mesas comunitárias, que unam as duas famílias. Não há segregação entre os convidados do noivo e da noiva. A festa celebra a união de duas famílias.