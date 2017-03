Casamento: Serviços diferentes que vão conquistar seus convidados

Bastam alguns detalhes simples para tornar uma festa de casamento comum em um evento único. E estes detalhes estão sempre relacionados à experiência da festa. Quanto mais acolhido e envolvido pela celebração o convidado se sentir, melhor será sua percepção do evento.

Para garantir que seus amigos e familiares tenham uma experiência prazerosa durante toda a festa, vale a pena investir em alguns serviços, como:

Kit para emergências

Bolsas de festa normalmente são muito pequenas e mal comportam o celular e um batom. Pensando nisso, é interessante preparar kits personalizados para os toilettes do casamento. Ele servem para solucionar pequenas emergências, como uma menstruação que veio antes da hora, uma roupa que descosturou ou mesmo uma maquiagem que borrou. Dispostos em caixas personalizadas, os kits podem conter lenços umedecidos, fio dental, enxaguante bucal, escovas de dente descartáveis, curativos, absorventes, desodorante, spray fixador de cabelo e kits de costura para pequenos reparos.

Entretenimento para as crianças

Quem tem filhos sabe bem que normalmente pouco depois da meia-noite as crianças já começam a ficar entendiadas nos casamentos, obrigando os pais a deixarem a festa mais cedo. Para permitir que os pais curtam a festa com mais liberdade e principalmente que os pequenos aproveitem o evento ao máximo, invista em atrações para entretenimento infantil, como recreadores, contadores de história ou monitores de atividades lúdicas. As crianças não vão querer ir embora!

Sapatilhas

Há anos os chinelos fazem sucesso como mimo para os convidados no momento da balada. Mais graciosas, as sapatilhas permitem que as amigas da noiva desçam do salto e aproveitem a pista de dança até amanhecer.

Mesa de café da manhã

Uma boa festa pode durar até amanhecer. Então por que não trocar a mesa de encerramento tradicional por uma bela mesa de café da manhã? Para despedir os convidados com estilo, prepare uma mesa recheada com guloseimas, frutas, bolos e sucos.