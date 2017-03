Casamento: Que tal trocar o bolo tradicional por um bolo de rolo?

Se você ainda não conhece o bolo de rolo, não imagina o que está perdendo! Considerado patrimônio cultural e imaterial de Pernambuco, a receita surgiu de uma adaptação do bolo português chamado colchão de noiva. As mulheres portuguesas tiveram dificuldade em encontrar os produtos utilizados na receita original em Pernambuco e, por isso, fizeram adaptações com produtos nativos. O recheio de amêndoas foi substituído pelo doce de goiaba. A receita foi sofrendo pequenas alterações até chegar ao que conhecemos – e amamos – hoje: um bolo de camadas finíssimas, com recheio de goiabada.

E esta delícia, que há alguns anos ganhou espaço nos casamentos como opção de lembrancinha, substituindo os bem-casados, agora promete dominar o próprio bolo do casamento.

A versão tradicional é vendida como se fosse um rocambole, mas com uma massa bem fininha. Já a versão em bolo para festas é feita camada por camada.

Seguindo a tendência dos naked cakes, o bolo de rolo de noiva deixa à mostra as inúmeras camadas de recheio de goiabada. Os andares ainda são decorados com renda de açúcar, flores de pasta americana ou frutas.

Apesar da receita simples, o bolo de rolo de noiva deve ser preparado por mãos experientes, pois as finas camadas de massa e a generosa quantidade de recheio exigem uma boa estruturação na montagem, para evitar que o bolo fique instável e desabe.