Casamento: Outono serve de inspiração para decorações incríveis

O verão ainda é a estação queridinha da maioria das noivas, mas acredite: o outono tem seu charme e merece uma oportunidade de mostrar que pode servir de inspiração. Usando referências da estação, como a ausência de flores e a iluminação mais quente, o visual da festa pode ser marcado pelo clima aconchegante.

Quem dá as dicas para aderir ao conceito-tendência é Karin Mancusi, conceituada cenógrafa de eventos. A especialista explica que as principais referências para decorações em clima de outono vêm de outros países, especialmente do hemisfério norte, onde as estações são mais marcadas pelas mudanças climáticas. Ela ressalta ainda que é importante ter em mente que o clima brasileiro pode ser uma caixinha de surpresas. “Sempre precisamos nos preocupar com chuvas, muito calor, ou uma mudança brusca de temperatura com frentes frias. O clima da cidade é sempre imprevisível”, lembra.

A temperatura externa, no entanto, não deve interferir nas escolhas da noiva para os ambientes da festa. Festa inspirada no outono em pleno mês de novembro? Por que não? “A noiva pode tudo! Nunca me canso de dizer que o mais importante de uma cenografia é a luz. Com mudança de luz – não somente a cor, mas a abertura do foco, temperatura, intensidade, etc – é que se finaliza o clima desejado. É possível, por exemplo, ter uma festa com tons de terra com clima de inverno. Luz é tudo!”, afirma.

Para criar este evento, totalmente inspirado no outono do Central Park, a decoradora contou com a expertise de Claudinha Rodrigues, da Perfil Lighting Design. Juntas elas desenharam cada foco desta festa. Para obter este efeito lindo nas fotos a equipe de cenografia apostou no uso de tom sur tom nos materiais. “O segredo está em não chapar um só tom de marrom, nem um único material. Nesta festa usamos couro, madeira, espelhos e tecidos diversos para não ficar monótono”, contou. Outro truque importante para obter o clima de outono é não usar luz âmbar. “As pessoas costumam achar que tudo fica com cara de outono quando a luz é laranja, mas o efeito pode ser desastroso. A festa fica sem profundidade, sem contraste e monótona.”

A ausência de flores também é imprescindível para a composição do tema. Toda a decoração foi feita com galhos secos de jabuticabeira pintados de cobre, folhas de plátano soltas nos centros das mesas grandes e arranjos com folhas de magnólia desidratadas nas mesas redondas, lounges e buffets. O uso de folhagens amarronzadas ou avermelhadas no lugar das verdes também ajudou muito na composição final.

Para desenvolver a paleta de cores que irá reger o visual da festa, a decoradora apresenta sempre a cartela Pantone ao cliente e juntos eles definem todas as tonalidades. “A paleta de cores deve ter no mínimo 5 tonalidades. Lembrando que marrom e bege não fazem parte da paleta de cores, são apenas o ponto de partida. É preciso selecionar pelo menos 3 tons de marrom, 3 de bege e ainda cinzas para os ‘pontos frios’, para criarmos contraste”, explica Karin.

Normalmente considerado um elemento frio, o espelho pode ser muito útil em uma festa de inspiração outonal. “O espelho reflete o que temos na festa. Portanto, se temos velas, o espelho reflete imagem de calor. Nesta festa, especificamente, como havia 48 árvores secas e altas, pensamos que ficaria muito interessante refletir isto na superfície da mesa. Já nos lounges, que precisam ser confortáveis, predominava o couro e tecidos cinza risca de giz”, detalhou.