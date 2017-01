Casamento na praia: 10 altares pés na areia que te farão suspirar

Quem não fica sem fôlego ao se deparar com fotos de casamentos na praia dignas de Pinterest? Flores espalhadas no chão, um belo pôr do sol e os noivos trocando juras de amor em frente ao mar. Como não amar? Mas para se casar em uma cerimônia pé na areia não basta apenas gostar do verão e escolher um mês quente. É preciso selecionar uma praia tranquila e bonita e investir em uma decoração primorosa. E o altar é um dos principais elementos deste cenário.

Como a cerimônia dispensa uma grande estrutura, o altar ganha destaque na composição do visual e se torna um coadjuvante importante do momento do “sim”.

O caminho para o altar pode ser decorado com estacas de bambu, pedras, tecidos ou arranjos de flores colocados diretamente na areia. Mas é importante delimitar a área para garantir que os convidados não avancem pelo caminho preparado para os noivos.

Conchas, pérolas e estrelas do mar são praticamente indispensáveis em uma decoração de casamento na praia, mas o segredo para surpreender está no uso inesperado destes elementos. Use a criatividade!

No casamento na praia, vale a regra de que menos é mais. É possível apostar em uma estrutura sem cadeiras. Mas lembre-se de que a cerimônia na areia é mais curta que na igreja, para evitar o desgaste dos convidados. O ideal é que não dure mais do que 20 minutos.

Deixe que a natureza fale por si só. O visual clean fica mais harmonioso com a proposta de um casamento ao ar livre. Logo, prefira uma decoração minimalista que traduza a personalidade dos noivos. Por exemplo, os apaixonados por surf podem incluir elementos do esporte na decoração.

Os noivos que preferirem um visual mais rústico podem apostar em um pergolado de madeira com uma cortina delicada.