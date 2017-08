Que noiva não sonha com uma decoração digna de Pinterest? A boa notícia é que nem sempre é preciso gastar uma fortuna para obter um resultado realmente encantador.

Os pallets são materiais de baixo custo, mas que podem dar muito mais charme à decoração da sua festa – especialmente se ela for realizada em salões no campo ou na praia. A aparência rústica da madeira desgastada ganha ares românticos quando aliada a belos arranjos de flores, por exemplo.

O material surge como boa alternativa para casais que vão decorar o próprio casamento, visto a praticidade de seu manuseio e a facilidade em encontrá-lo.

E não faltam maneiras de usá-los. A maneira mais comum de utilizar os pallets em casamentos é na composição de painéis para a mesa do bolo ou mesmo para a área destinada às selfies dos convidados. Cordões de luzes, bandeirolas e outros acessórios luminosos ajudam a valorizar a estrutura de madeira.

A própria mesa do bolo pode ser feita de pallets. Empilhados e com os espaços decorados com flores, eles formam uma linda estrutura para abrigar doces finos. Com uma placa de vidro sobre a madeira, os doces ficam livres de toda instabilidade.

Empilhados, os pallets podem se tornar também bancos práticos para a área externa. Tome o cuidado de certificar que o acabamento da madeira não deixou pontas ou pregos que possam ferir quem se sentar. Por não serem tão confortáveis, o ideal é forrar os bancos com tecido ou futons.