Casamento: 10 jeitos de servir amêndoas como lembrancinha

O costume de entregar amêndoas aos convidados permanece firme entre os noivos brasileiros há muitos anos. O que poucos sabem, no entanto, é que a tradição tem origem italiana.

Segundo a lenda, as amêndoas simbolizam os votos dos convidados aos noivos. Normalmente são entregues cinco amêndoas confeitadas a cada convidado, representando: Felicidade, Fertilidade, Longevidade, Riqueza e Saúde.

É comum também inserir duas amêndoas coloridas entre as brancas, fazendo alusão ao casal cercado de todos os desejos de felicidade. No Brasil, o costume começou a ganhar força a partir dos anos 1930.

Comuns também em cerimônias gregas, as chamadas “koufeta” simbolizam boa sorte aos convidados. Na tradição grega, se uma convidada coloca o pacote de amêndoas debaixo do travesseiro, ela sonhará com o homem com que vai se casar.

Os casais também costumam entregá-las em números ímpares aos convidados, representando o vínculo indivisível do casamento.

Com tantos significados lindos, inspire-se com algumas opções de apresentação para as lembrancinhas!

1. Caixas vazadas cobertas com tule

2. Cones de papel

3. Saquinhos de algodão

4. Enfeites com laços de fita formando cachos de amêndoas

5. Latinhas de prata

6. Enroladas em tecidos nobres formando flores

7. Dispostas em uma espécie de bar de amêndoas, onde cada convidado pode se servir

8. Caixinhas de acrílico ou vidro

9. Saquinhos de organza ou tule



10. Caixas com compartimentos para diferentes tipos de confeitos