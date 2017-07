Canada Day: inspire-se na festividade para conhecer mais o Canadá

1º de julho foi o dia em que o Ato Constitucional de 1867 foi assinado, estabelecendo a formação do Canadá há 150 anos. Desde então, essa data é sempre muito comemorada pelos canadenses, os quais cobrem as cidades de vermelho e branco e, é claro, muitas folhas de maple.

Este ano, com a celebração de uma data redonda, o país está em festa o ano todo, fazendo eventos recheados de música e muitas queimas de fogos.

Por isso, aproveitando o aniversário de um dos países com as paisagens mais belas do mundo, separamos 6 cidades imperdíveis do Canadá para você se deslumbrar e, quem sabe, não programar suas próximas férias por lá!

Montreal

Segunda maior cidade do Canadá, Montreal mistura o melhor dos mundos francês e britânico e, como quase todas as outras cidades do país, tem um charme incrível. Além disso, é também um dos centros culturais canadenses mais importantes, reunindo diversos teatros, cinemas, museus e casas de show. A gastronomia de Montreal também é bem conhecida e vale a pena conferir o que os restaurantes de lá tem a oferecer! Na cidade, merecem um espaço na agenda a catedral de Notre Dame, o Quartier Chinois, o Porto Velho, o jardim botânico e o mundo subterrâneo (chamado RÉSO).

Vancouver

Cidade bastante procurada pelos brasileiros que desejam fazer intercâmbio, Vancouver tem uma atmosfera muito singular e especial. Além de ser muito segura, a cidade proporciona uma qualidade de vida incrível. Não são poucos os programas ao ar livre para fazer com os amigos, a família e até mesmo sozinho. Com uma geografia muito interessante, que mistura mar e montanha, é impossível não se surpreender com as paisagens. Alguns passeios indispensáveis por lá são o Stanley Park, o VanDusen Botanical Garden, a Capilano Suspension Bridge e, para finalizar, ver o por do sol na English Bay.

Toronto

Outra cidade canadense muito procurada pelos brasileiros e principal porta de entrada para o Canadá. Toronto é uma cidade bem cosmopolita, ao estilo Nova York de ser. Com uma vida bem agitada, vários museus, shoppings, parques e restaurantes, é impressionante como eles conseguem conciliar o urbano com as paisagens naturais. As Cataratas do Niágara ficam bem pertinho de Toronto! E ainda, se você gosta de um bom vinho, pode também se deliciar com os que são produzidos na região. Vale conferir também o The Distillery Historic District, a CN Tower e o Aga Khan Museum.

Ottawa

Capital do Canadá, Ottawa possui um dos centros históricos mais bonitos e charmosos de todo país. Além de muito hospitaleira, a população da cidade tem os melhores níveis educacionais, de segurança e saúde também de todo o Canadá. Apesar de ser pequena, ela tem uma vida cultural bem intensa, que vai de festas medievais a festivais de blues. Alguns programas imperdíveis na cidade são a Colina do Parlamento, o Canal Rideau, a National Gallery of Canada e o belíssimo Major’s Hill Park.

Calgary

O Canadá não cansa de nos surpreender. Calgary, que já foi classificada por vários jornais como um dos melhores lugares para se visitar, é uma das cidades que não pode ficar de fora do roteiro. Como já dá para perceber somente pela imagem, é mais um dos lugares que faz questão de evidenciar sua beleza natural e mesclá-la com as construções urbanas. Aliás, essa mistura é que dá um toque especial. Vale a pena subir na Calgary Tower para ter uma visão aérea belíssima da cidade! Além disso, Heritage Park, Calgary Farmers’ Market e Devonian Gardens também precisam estar na lista do que fazer.

Banff

Sabe aqueles lugares em que você pode jogar a câmera para cima e ficar despreocupado porque sabe que as fotos ficarão lindas de qualquer maneira? Isso até pode acontecer na maior parte do Canadá, mas Banff figura entre as mais belas do Canadá. No coração das montanhas rochosas canadenses, a cidade possui uma beleza inacreditável, a qual se constrói principalmente por conta da neve e das cachoeiras de degelo. Para aproveitar a cidade, é legal colocar no roteiro o teleférico Banff Gondola, tomar um cházinho no hotel Fairmontt Chateau e visitar os lagos Lake Louise, Moraine Lake e Peyto Lake.