Bolo de chocolate no casamento? Pode sim!

Nas décadas passadas a etiqueta ditava que bolo de casamento obrigatoriamente deveria ser de massa branca. Mas felizmente essas tradições vêm sendo desconstruídas para que cada casal defina os detalhes de seu casamento de forma que combinem com sua personalidade. E se você endossa o coro das noivas que querem um bolo de chocolate, prepare-se para se apaixonar pelo bolo strawberry fields.

O nome já indica que a tendência vem de fora: surgiu nos Estados Unidos pelo desejo das noivas americanas de servirem no casamento um bolo que fosse bonito e apetitoso, algo que deixasse os convidados com água na boca. Batizado de “campos de morango”, ele leva este nome pois abusa do uso das frutas no recheio e na decoração. A massa de chocolate é combinada a um generoso recheio de creme de chocolate (que pode ser brigadeiro) e morangos frescos. O destaque fica por conta do recheio à mostra, quase escorrendo pela lateral do bolo.

Normalmente a receita é preparada para naked cakes, que são os bolos sem cobertura, com as camadas totalmente à mostra. Mas quem não quiser aderir à moda do naked cakes pode transformar o strawberry fields em um bolo espatulado de chantilly. O efeito também é lindo!