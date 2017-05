Bebê de Glória Vanique tem reação encantadora ao ver a mãe na TV

Há dois dias estou uma explosão de emoções. Impossível numa data desta, não lembrar e comparar cada dia, cada momento com o que fazíamos há exato um ano. Lembrei da última caminhada no parque, pra acelerar o parto, dois dias antes de você nascer. Da bronca que o médico me deu horas antes de eu entrar em trabalho de parto, dizendo que eu não estava deixando que as contrações se regularizassem e que, se continuasse assim, ele teria que fazer cesárea. Ele estava certo. Eu tinha uma mistura de ansiedade e medo que não deixava o parto acontecer. Uma hora depois desta conversa, tudo se regularizou. Impossível não lembrar de cada momento daquele parto que tinha tudo pra ser incrível, e que foi tão traumático, de emergência, que te fez sofrer ainda na minha barriga e ainda deixou uma cicatriz no seu rosto. Ainda não superei. Choro ao lembrar daquele desespero, da infecção que você teve no corte depois, das enfermeiras me culpando pela sua febre, dizendo que era por eu colocar roupa demais em você. Ninguém sabia que o corte tinha infeccionado. Mas hoje é dia de comemorar, de agradecer. E ver o seu rosto pela primeira vez, ouvir o seu choro, foram as emoções mais incríveis da minha vida! Poder te amamentar ainda na sala de parto, foi um dos momentos mais emocionantes que já passei! Era meu, estava ali, nos meus braços. O meu neném! O maior amor do mundo! Respirava, coração batia, era saudável, e tinha o rosto mais lindo que eu já havia visto no mundo! E aquele chorinho… ah, que saudades! Hoje, você é risonho, arteiro, feliz, tranquilo, forte e me enche de amor diariamente! É muito, muito mais do que eu poderia imaginar! Já te enchi de beijos, abraços, apertos e vou encher muito mais! Te desejo saúde e felicidade em cada dia da sua vida! Que esta alegria que você tem hoje te acompanhe a cada ano. E lembre-se, eu estarei sempre aqui! Quando você quiser rir, compartilhar, chorar, brincar, voar, sempre vou estar com você, te dando apoio e amor. Eu te amo, Benjamin, com todo o amor que alguém é capaz de sentir! Obrigada por existir e por permitir que eu me sinta ser a mãe mais sortuda do mundo! Feliz aniversário! Obrigada pelo ano mais incrível da minha vida! Você é demais!

