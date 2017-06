Bar DIY é uma boa alternativa para miniweddings

Um dos ambientes mais importantes de uma festa de casamento, o bar merece a atenção dos noivos durante a fase de planejamento do evento. Estrategicamente posicionado próximo à pista de dança, ele deve oferecer aos convidados opções criativas de bebidas refrescantes.

Se em grandes festas a tendência é contratar empresas que transformem a preparação dos drinques em um verdadeiro show, em miniweddings a tendência aponta para o conceito de bar com drinques DIY (Do It Yourself – Faça você mesmo).

A proposta é simples: os noivos montam uma estrutura com boa variedade de bebidas e ingredientes que permita que os convidados vivenciem a experiência de fazer seu próprio drinque.

A ideia não só reduz expressivamente o custo da festa (se comparada à contratação de um serviço de bartender), como também cria um ambiente intimista na celebração.

Mais do que bonitos, os bares DIY precisam ser funcionais, de forma que todos os instrumentos e ingredientes estejam organizados.

Os complementos variam de acordo com o tipo de bebida oferecida, mas normalmente incluem frutas picadas, sucos naturais, gelo, folhas de hortelã e outras especiarias.

Eventos com proposta visual mais despojada podem substituir os copos e taças sofisticados por garrafinhas de vidro e mason jars.