Avó explica invasão dos netos na entrevista do professor inglês

Um dos vídeos que viralizou na internet, nesta semana, foi a invasão, ao vivo, dos filhos do professor Robert Kelly durante uma entrevista que o britânico deu à BBC.

Robert participou do telejornal da rede inglesa na última sexta-feira (10) para comentar o impeachment da presidente da Coreia do Sul, país que reside com a esposa, Jung-a Kim, e as crianças.

Para estabelecer a conexão entre ele e o âncora do telejornal da BBC, Robert utilizou a ferramenta Skype para poder dar o seu parecer sobre a situação local.

Ele também preferiu realizar a conversa em um ambiente mais reservado e utilizou o seu escritório para realizar fazer os comentário – assim como procede com as transmissões via internet que faz para manter contato com o resto da família, que ficou na Inglaterra.

E foi justamente esse o motivo de os filhos terem invadido o cômodo, no momento em que Robert realizava a entrevista.

Para a avó das meninos e mãe do professor, Ellen Kelly, os garotos pensaram que os sons do escritório eram de seus parentes ingleses.

“Robert costuma usar o Skype de seu escritório para conversar conosco (…) As crianças provavelmente escutaram vozes vindas do computador e entenderam que éramos nós”, contou a britânica em conversa com o Daily Mail.

A família de Robert também se divertiu com o vídeo – que até o momento foi compartilhado mais de 264 mil vezes e recebeu mais de 315 curtidas no Facebook – e aprendeu uma lição com a caso. “Foi tão hilário. A lição que fica é tranque a porta”, brincou Ellen.